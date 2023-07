TV05 Fridingen turnt auf Erfolgsspur

Eine Reihe gelungener Wettkämpfe eröffnete die zweite Jahreshälfte für die Turnabteilung des TV05 Fridingen. Zunächst gelang mit der Teilnahme am Mannschaftsfinale weiblich des Turngau Schwarzwald ein solider Einstieg: Die spannende Begegnung am 25. Juni war der erste Kürwettkampf der Ligaturnerinnen in diesem Jahr.

Mitte Juli folgte das Gau–Kinderturnfest. Nach langer Pause richtete der Turngau Schwarzwald diese Veranstaltung wieder aus. Die Teilnahme an diesem Wettkampf ist für den Nachwuchs des TV05 Fridingen ein Höhepunkt. In diesem Jahr zahlten sich die Vorbereitung im Training besonders aus: Die Turnerinnen und Turner gaben ihr Bestes und wurden dafür mit insgesamt sieben Podestplätzen belohnt. Ein besonderer Glückwunsch geht an Arun Bierlmeier und an Max Sailer, die in ihren jeweiligen Altersklassen Turnfestsieger wurden. Die weiteren Podest–Plätze in den jeweiligen Wettkämpfen waren: 2. Mathis Bucher, 3. Jakob Herrmann; 3. Linus Kille; 2. Moritz Buschle; 3. Lena Sailer.

Vom 21. bis 23. Juli war der TV05 Fridingen dann ganz im Bann des Landeskinderturnfests: In Esslingen am Neckar nahmen einige Turner aus dem Donautal zusammen mit 5000 anderen Teilnehmern an dieser außergewöhnlichen Sportveranstaltung teil.

Die Krönung der Turnfest–Teilnahme gelang Silas Schraut: Er erreichte den ausgezeichneten dritten Platz im Turnfest–Wahlwettkampf in seiner Altersklasse. Dieser Glückwunsch schließt auch die anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmer des TV05 Fridingen an den bisherigen Wettkämpfen mit ein. Stellvertretend für die ehrenamtlichen Funktionäre, Trainer und Helfer geht ein besonderer Dank an das begabte Kampfrichterteam um Johannes Hafner, Jennifer Krupa, Finja Kille und Noemi Buhl.

Nach einer kurzen Sommerpause sind die Turnerinnen und Turner bereits am 10. September wieder zu sehen: Mit seinem Show–Programm trägt der TV05 dazu bei, dass sich ein Besuch auf dem Stadtfest in Fridingen allemal lohnt.