TV Möhringen mit positiver Bilanz zur Jahreshauptversammlung

Auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr kann zurück geblickt werden, so die Bilanz vom Vorsitzenden Stefan Rintsch. Mit einem Zuwachs von 693 auf 749 Mitglieder stellt der Turnverein den größten Verein in Möhringen dar. Er lobt das ehrenamtliche Engagement aller und erwähnt die sportlichen Erfolge. Oberturnwartin Erika Schellhammer, die dieses Amt seit knapp 30 Jahren ihrer 50jährigen Tätigkeit im Turnrat ausübt, begründet diesen Trend mit einem gut aufgestellten Team aus 23 Übungsleiter/-innen und Helfern, davon 7 lizenziert. Ein breites Sportangebot sei damit möglich.

Vor allem im Kinderbereich gibt es großen Zulauf und es besteht weiterer Bedarf an Trainern. Kassenwart Werner Hall berichtet von einem erwirtschafteten Kassenüberschuss, während die Skiabteilung, vertreten durch Stefan Rintsch, nur einen geringen Zuwachs verbuchen kann. Der Winter hat keine Kurse und Ausfahrten zugelassen, so die Begründung. Er informierte die Versammlung darüber, dass die Ski-Kasse der Hauptkasse zugeführt werden soll, um die Prozesse zu vereinfachen. Der Kassenprüfungsbericht durch Theresia Kräutter bescheinigte eine rechnerisch und inhaltlich einwandfreie Kassenführung und beide Kassenwarte wurden einstimmig entlastet. Im Haushaltsplan für 2024 sind einige Aktivitäten, wie „Städtlefest“ am 06./07.07. mit „Städtlelauf“, Nikolausturnen am 08.12. und KiLA-Cup vom 02.03. vorgesehen. Vor den anstehenden Wahlen fand Ortsvorsteher Günther Dreher löbliche Worte an die Vereinsführung und ihre gute Arbeit für die Gesellschaft. So wurden die aktuellen Amtsinhaber für weitere zwei Jahre einstimmig wie folgt wiedergewählt. 1. Vorsitzender Stefan Rintsch, stv. Oberturnwartin Simone Hall, Schriftführerin Beatrix Strölin, Pressebeauftragte Antje Schulz, Beisitzerin Martina Rintsch und Kassenprüferin Brigitte Speck. Theresia Kräutter übergab ihr Amt an Bertram Singler, mit ebenfalls einstimmiger Bestätigung. Für 25 Jahre Vereinszugehörigkeit wurden außerdem geehrt: Harald, Heike u. Julia Dirschauer, Martin und Sabine Hensler, Sarah Röhrer, Natascha Rothweiler, Sabine Weber und Elvira Wölfle. Für 50 Jahre: Klaus Bickel, Erika Klein, Herwig Klingenstein und Karin Loes, von denen leider nicht alle der Einladung folgen konnten. Nach kurzem Ausblick auf anstehende Vorhaben und der Möglichkeit für Aussprachen, endete die Versammlung mit gemütlichem Ausklang beim Turnerhock.