TV Hockete zum 5ten Mal

Am 28. Juli um 19 Uhr startete die ganze TV–Familie, mittlerweile zum fünften Mal, abteilungsübergreifend mit der TV– Hockete auf dem vereinseigenen Kleinspielfeldgelände in die Ferien.

Bei leider sehr durchwachsendem Wetter fanden nur etwa 70 TV–ler den Weg aufs Kleinspielfeld.

Mit leckeren Würstchen, Fleisch und Käse wurden die Gäste vom Grillteam der „TV–Grillgroßmeister“ hervorragend bewirtet. Aus den bereitgestellten Kühlschränken konnten für alle gekühlte Getränke angeboten werden.

Der Erste Vorsitzende Dominik Schuhmacher begrüßte die Anwesenden herzlich. Einen besonderen Dank sprach er für das Orga–Team der Hockete aus, unter der Leitung unseres FSJ´lers Florian Merkt.

Das Orga–Team hatte mehrere Spiele auf dem Kleinspielfeld vorbereitet und so konnten sich Jung und Alt bei Wikingerschach, Nägelhammern, Basketball, Dart und vielem mehr messen. Wer mutig war trat gegen den ersten Vorsitzenden beim Tauziehen an. Dieser nahm die Herausforderung gerne an.

Trotz des Wetters und der nicht allzu großen Teilnehmerzahl war es ein gelungener Abend, bei dem die TV–Familie mit sämtlichen Abteilungen und über alle Altersklassen hinweg, gemeinsam harmonisch feierte.