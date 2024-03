TV Fridingen tritt bei Doppelwettkampf in Schömberg an

Am vergangenen Samstag war der TV 05 Fridingen beim zweiten Auswärtswettkampf der diesjährigen Ligasaison in Schömberg zu Gast. In der Kreisliga Süd traf der TV Fridingen dort auf die zweite Mannschaft der TG Schömberg. Parallel turnte die erste Mannschaft der TGS in der Oberliga gegen den TSV Wernau.

Auch bei diesem Wettkampf musste der TV Fridingen aufgrund personeller Ausfälle etwas improvisieren, weshalb ein paar Turner mehr oder weniger unvorbereitet weitere Geräte übernehmen mussten. Die Fridinger schafften es allerdings die Ausfälle gut zu kompensieren. So erzielte Andreas Heni mit 10,20 Punkten am Sprung trotz ungeplantem Einspringen die zweitbeste Wertung für den TV. Auch Julian Hilzinger konnte mit 8,30 Punkten am Boden und 9,9 Punkten für die erste Barrenübung in dieser Saison zufrieden sein.

Auch die TG Schömberg II hatte ihre Mannschaft umstrukturiert. Mit 2 Turnern und zusätzlich 2 externen Schweizer Kaderturnern erreichte die Mannschaft der TGS plötzlich 45 Punkte mehr als bei ihrem letzten Wettkampf. Diesem ungewöhnlichen Leistungsanstieg, konnte die Mannschaft des TV Fridingen nicht genug entgegenstellen, weshalb die Fridinger dieses Mal leider kein Gerät für sich entscheiden konnten.

Insgesamt war die Teamleistung des TV Fridingen jedoch trotz der spontanen Ausfälle und des nicht zufriedenstellenden Endergebnisses von 247,95 : 224,20 gut und die Turner können erneut stolz auf Ihre Mannschaftsleistung sein. Bester Turner des TV 05 Fridingen war Andreas Heni, der mit 49,7 Punkten an 5 Geräten einmal mehr überzeugte.

Für den TV Fridingen turnten: Markus Fromm, Darius Kratzer, Andreas Scheuermann, Niklas Mehner, Andreas Heni, Julian Hilzinger, Herbert Rebholz und Florian Bach. Johannes Hafner und Felix Schaz traten für Fridingen als Kampfrichter an den Wertungstisch.

Der TV Fridingen freut sich bereits auf den letzten Wettkampf der Saison 2024 am 24.03., welcher in der eigenen Halle in Fridingen stattfinden wird.