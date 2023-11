Tuttlinger Ortssenioren besuchen das Zeppelin-Museum

In den letzten Herbsttagen 2023 fuhr der Tuttlinger Ortsseniorenrat nach Friedrichshafen. Ein gut besetzter Bus fuhr vom ZOB in Tuttlingen entlang des Bodensees zum Zeppelin-Museum. Ein herrlicher Blick zu den Alpen verschönerte die Fahrstrecke. Zwei Gruppen ließen sich vor Ort in Friedrichshafen über die Geschichte der Zeppeline informieren. Das Museum, das seinen Namen den von Graf Zeppelin in Friedrichshafen am Bodensee entwickelten Luftschiffen verdankt, ist ein Museum, das sich den innovativen Prozessen in Technik, Kunst und Gesellschaft verschrieben hat. Highlight in diesem Bereich ist die begehbare Teilrekonstruktion von LZ 129 Hindenburg. Es war für die Ortssenioren ein Erlebnis, die originalgetreuen Räume zu durchwandern und sich in die damalige Zeit zurückversetzen zu lassen. Nach einem guten Mittagessen ging es wieder zurück nach Tuttlingen.

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.