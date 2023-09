Tuttlinger Donaukicker freuen sich über Spenden

Die erfolgreiche inklusive Fußballmannschaft, die „Tuttlinger Donaukicker“ der Stiftung Liebenau, feierte in der Vergangenheit viele spielerische Erfolge. Die Mannschaft setzt sich aus 22 Menschen mit und ohne Behinderung zusammen, die gemeinsam Spaß, Freude und ein Gemeinschaftsgefühl beim Kicken erleben möchten. Sie werden von Fachkräften der Stiftung Liebenau pädagogisch betreut und von einem lizenzierten Trainer der Turngemeinde Tuttlingen spielerisch angeleitet. Sie treffen sich jeden Mittwochabend in der Sporthalle „Cube“ zum Training.

Gleich bei ihrem ersten Turnier im Juli 2019 holten sie sich den begehrten „Klaus Kinkel Pokal“ des DFB der Sepp Herberger Stiftung und belegten den zweiten Platz.

Im Juli 2021 reisten sie mit zwei Mannschaften beim TSV Musberg zum zweiten Unified Turnier an und belegten die Plätze fünf und sieben. Im Jahr 2022 belegten sie sogar Platz eins beim bayrischen Inklusions–Cup in Sonthofen im Allgäu.

Und auch in diesem Jahr hatten sie bisher drei erfolgreiche Turniere. Sie belegten den ersten Platz beim Inklusions–Cup in Tübingen und den sechsten Platz beim bayrischen Inklusions–Cup in Sonthofen. Beim dritten Unified–Cup des TSV Musberg belegten sie Platz neun und verloren gegen die Inklusionsmannschaft des VFB Stuttgart nur 0:1.

Die Donaukicker dürfen sich nach all den spielerischen Erfolgen nun über zwei großzügige Spenden freuen.

Der Inhaber der Pizzeria Rose in Wurmlingen, Herr G. Conti, spendete anlässlich des zehnjährigen Jubiläums für die Mannschaft einen großen Betrag. Und ebenso spendet Herr A. Schaab, Inhaber der Firma Schaab Bedachungen GmbH in Durchhausen, eine ebenso große Summe. Dank dieser Spenden können nun endlich die lange gewünschten Trainingsanzüge für die Mannschaft angeschafft werden. Wir danken den großzügigen Spendern von Herzen für ihre Unterstützung.

Wenn Sie auch Lust haben, Teil der inklusiven Mannschaft zu werden, dann melden sich unter der Mail–Adresse: tu[email protected] oder unter Telefon 0172/4091534.