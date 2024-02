Tuttlingen

Zwei Reifen an einem Kia zerstochen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hat ein unbekannter Täter mit einem spitzen Gegenstand zwei Reifen an einem auf Höhe des Stadtparks in der Bahnhofstraße geparkten Kia zerstochen und dabei rund 500 Euro Sachschaden angerichtet. Das erklärt die Polizei in ihrem Bericht.