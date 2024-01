Zwei Bands rocken die S4 Lounge

Mit Orlando Gold und Menimals spielen am Freitag, 2. Februar, zwei Bands aus der Region in der S4 Lounge, wie der Rittergartenverein mitteilt. Los geht der rockige Abend um 20 Uhr.

Die aus Tuttlingen stammenden Selbsthilfemusiker Dani Stöhr, Claus-Peter Bensch, Florian Rosa, Holger Hechtle und Klaus Eickeler, haben sich mit ihrer Band Orlando Gold dem groovigen Disco-Rock verschrieben. „Dabei geht es nicht um eintrainierte Perfektion, sondern ausschließlich um Leidenschaft und Hingabe im kritischen Umgang mit dem Dasein und dessen zu besingende Widrigkeiten“, heißt es in der Ankündigung.

Für Liebhaber des gepflegten Rocks gibt es die Menimals. Seit ihrer Gründung im Jahr 2015 in Tuttlingen haben sie sich einen festen Platz in der lokalen Musikszene erobert und präsentieren einen kraftvollen Mix aus klassischem und modernem Rock. „Die Einflüsse der Menimals reichen von harten Klängen à la Motörhead und Black Sabbath bis zu zeitgenössischem Rock im Stile von Queens of the Stone Age und Royal Blood“, heißt es vonseiten des Rittergarten-Vereins.

Die Band setzt sich zusammen aus Christian Haas, Matthias Haas, Yannik Truckenbrod und Dominik Schuster. Gemeinsam haben sie zahlreiche Auftritte auf kleinen Festivals und in verschiedenen Locations im Umkreis und darüber hinaus bestritten.

Der Einlass startet um 19 Uhr. Karten gibt es an der Abendkasse für zehn Euro.