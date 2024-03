Zehnminütige „Auszeit“ bleibt für HSG Baar-Frauen ohne Folge: 29:19 gegen Schönbuch

Außergewöhnliche Leistungen zeigten die Frauenteams der HSG Fridingen/Mühlheim und der HSG Baar. Im Gegensatz zu den Männern wurden sie mit Punkten belohnt.

Oberliga Frauen

SG Kappelwindeck/Steinbach II - HSG Fridingen/Mühlheim 33:33 (20:15). Nach 15 Minuten hätten viele Teams möglicherweise schon mental die Taschen gepackt. Die HSG lag 13:4 (17.) zurück. „Da lief nicht viel bei uns zusammen. Wir haben einfache Fehler gemacht, waren nicht präsent“, meinte Trainer Klaus Hüppchen.

Dass sein Team zur Halbzeit schon auf fünf Tore verkürzt hatte, sei ein Mosaik zum späteren Punktgewinn gewesen. Mit einer defensiveren Verteidigung und viel Kampf arbeiteten sich die Gäste zurück. Trotzdem brauchte es in den letzten 150 Sekunden noch eine Energieleistung. Rebecca Milkau und Vanessa Fritz machten aus dem 30:33 noch ein Unentschieden. „Hut ab vor der Moral der Mannschaft. Ich bin mächtig stolz auf das Team“, sagte Hüppchen. HSG: Jessica Schulz, Josephina Schlenker (4), Hannah Wirth (1), Sara Schwarz (2), Burcin Özgentürk (1), Patricia Rebholz (8), Nicole Hess (3), Vanessa Fritz (4/4), Rebecca Milkau (8), Mara Schiele, Caterina Schwarz (2), Miriam Höfig, Svenja Diesenberger.

Verbandsliga Männer

VfL Pfullingen II - HSG Fridingen/Mühlheim 28:22 (17:14). Mit Ausnahme des 2:2 liefen die Gäste immer einem Rückstand hinterher. Erst ab Mitte der ersten Hälfte begannen die Gäste sich abzusetzen - von von 11:7 auf 15:10.

Zu Beginn des zweiten Durchgangs hatte die Donautal-HSG den Abstand auf zwei Tore (18:16) reduziert. Eine Schwächephase von der 39. bis zur 44. Minute ließen die Chancen auf den Sieg schwinden. Pfullingen II zog auf sieben Tore weg.

Ärgerlich: Mit Louis Biller und Lasse Fuchs wurden zwei Spieler der Gäste vom Spiel ausgeschlossen. Fuchs kassierte in der 48. Minute die zweite und dritte Zeitstrafe und damit die rote Karte.

HSG: David Alber, Matthias Hipp (3), Benedict Küchler (1), Mathis Fuchs (3), Nico Liebermann, Florian Fritz, Yoshua Schlenker (1), Louis Biller (3), Luke Hengelhaupt, Niklas Löhle (1), Daniel Hipp (3), Simon Moser, Lasse Fuchs (7/2). Disqualifikation: Lasse Fuchs (48.), Louis Biller (60.).

Landesliga Frauen

HSG Baar - HSG Schönbuch 29:19 (13:7). Eine klare Sache könnte der Außenstehende beim Blick auf den Endstand meinen. „Ein hartes Stück Arbeit“, erklärt Oliver Ulrich, Trainer der Gastgeberinnen.

Sein Team, das um den Aufstieg mitspielt, nahm sich gegen den Vorletzten aus Schönbuch eine zehnminütige Auszeit. Von 18:10 (39.) kam die Gast-HSG auf 21:19 (49.) heran. „Und Schönbuch hatte in der Situation den Ball“, erläutert Ulrich, dass der Abstand auch auf ein Tor hätte schrumpfen können.

Nach dem 19. Tor hatte Schönbuch aber das Pulver verschossen. Die HSG, die immer in Führung gelegen hatte, baute den Abstand durch einen 8:0-Lauf in den letzten zehn Minuten aus. „Das Spricht für die Moral und Fitness der Mannschaft“, meinte er.

Ungeachtet des Sieges gebe es aber Redebedarf. „Na klar, die Analyse läuft bei uns. Es sind die Fehler, die wir oft machen“, sagte Ulrich. Man habe sich aus der Abwehr locken lassen, die Zweikämpfe dann aber nicht konsequent angenommen und in der Offensive zu schnell gespielt.

Letztlich blieb dies ohne Konsequenz, weil sich die HSG Baar auf die eigenen Stärken besann. „Das habe ich auch noch nie erlebt, das man erst einen Vorsprung von acht Toren fast hergibt und dann mit einem 8:0-Lauf antwortet.“ Baar: Anika Sattler, Finja Messner, Laura Stern (2), Nicole Walter (4), Lea Irion (2), Luisa Köller (1), Larissa Schuler (10/4), Lisa Burkard (1), Laura Kreuttler (3), Annkatrin Irion (2), Kristina Kreuttler, Lena Walter (4), Kim Irion, Kristin Eberl.

SKV Rutesheim - HSG Fridingen/Mühlheim II 23:26 (10:16). Ein Sieg, das hatte HSG-Trainer Jörg Sasse im Vorfeld gesagt, wäre eine Überraschung. Nach dem 26:23-Erfolg meinte er: „Ich bin immer noch total geflasht und völlig überrascht.“

Das Aufgebot von Fridingen/Mühlheim II, das mit Spielerinnen der A-Jugend und aus der dritten Mannschaft ergänzt werden musste, zeigte eine sehr starke Leistung. Vor allem in der ersten Halbzeit, als der Grundstein für den Sieg gelegt wurde.

„Alle haben für den anderen gekämpft“, lobte Sasse nach dem Auftritt. Der Lohn: ein Vorsprung von sechs Treffern. Diesen brauchte das Team aber auch. Denn nach dem Seitenwechsel habe der Kader mit nur zwei Auswechselspielerinnen schon Tribut zahlen müssen. „Wir waren platt“, so Sasse.

Dennoch brachte man den Vorsprung über die Zeit, hielt in den letzten zwölf Minuten den Abstand bei drei Toren. „Wir haben die Spielerinnen in einer Auszeit etwas runtergeholt, haben ihnen gesagt, sie sollen nicht überpacen und sie haben kühlen Kopf bewahrt.“ Zum Lob für das ganze Team wollte Sasse doch die jungen Spielerinnen Fanny Metzinger („ganz stark in der Abwehr“) und Sara Schwarz hervorheben, die zehn Treffer zum Sieg beitrugen. HSG: Sabrina Müller, Fanni Metzinger, (4), Maja Luise Pfeiffer (1), Melissa Karl (2), Lena Tröger (4), Celine Rotte (1), Anika Hipp (4/1), Emelie Waidick, Carolin Wachter, Sophie Dreher (4/2), Sara Schwarz (6/1).

Landesliga Männer

SG Weinstadt II - TV Aixheim 33:28. Hätte das Spiel nur rund 50 Minuten gehabt, der TVA hätte die Punkte mitgenommen. Zwei Phase mit neun Angriffen ohne eigenes Tor verhinderten einen Auswärtserfolg, der wichtig gewesen wäre, um an Platz zwei dranzubleiben. „Schade, dass wir uns nicht belohnt haben. Über 50 Minuten war es eine gute Leistung. Das Ergebnis spiegelt die Leistung nicht wider“, sagte Aixheims Trainer Manuel Schmelovski.

Lange Zeit war das Spiel nämlich ausgeglichen, die Führung habe hin- und hergewechselt. Mitte der zweiten Halbzeit hatte Aixheim zweimal die Chance, sich etwas abzusetzen, blieb dann aber ohne Treffer. Und auf der Gegenseite wurde es bestraft. Vor allem von zwei Weinstädter Akteuren, die sonst zum Verbandsliga-Kader gehören und Spielpraxis sammeln sollten. Das Duo war zweistellig erfolgreich.

„Wir haben es in der Schlussphase noch mit einer offensiven Deckung und dem siebten Feldspieler versucht“, berichtet Schmelovski. Dies führte aber nicht zum erhofften Erfolg. Zudem verletzte sich Torhüter Christoph Link, der mit einer mehr als 50-prozentigen Quote eine gute Partie machte, am Knöchel.

TVA: Christoph Scharf, Benno Bosch (2), Florian Scharf (1), Benedikt Gruler (2), Michael Klaritsch (4), Niklas Haller (4), Florian Efinger (4), Christoph Link, Axel Baumann, Andreas Scholz (2), Fabian Gruler (1), Janik Honold (2). Anm. d. Red.: Die Aufstellung konnte nicht nachgeprüft werden, der Online-Spielbericht stand nicht zur Verfügung.

TG Schömberg - TV Spaichingen 30:29 (16:16). Wie im Hinspiel haben die Primstädter die Überraschung gegen den bisher ausnahmslos siegreichen Spitzenreiter Schömberg hauchzart verpasst. Erneut musste sich der TVS 29:30 geschlagen geben.

Den besseren Start hatten die Gastgeber. Doch nach dem 0:2 kam auch Spaichingen in die Partie, lag vom 4:5 (7.) bis zum 9:10 (19.) in Führung. Obwohl Schömberg dann noch mit drei Toren vorne lag (15:12/25.), gingen die Teams mit Gleichstand in die Pause. Bis in die Schlussphase blieb die Partie spannend.

Den möglichen Punktgewinn vergab für Spaichingen Patrick Sindele, der einen Siebenmeter (58.) nicht im Kasten der TG Schömberg unterbrachte.

TVS: Thomas Koch, Felix Vorwalder, Fabian Schuhmacher (1), Patrick Sindele (3/1), Florian Merkt (1), Jonas Hagen, Lenny Knebel, Tim Wenzler (1), Andreas Gassner, Julian Gutmann (7), Nick Wenzler (6), Nico De Bellis (4), Dominik Wetzel (6).