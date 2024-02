„Zebra“ startet mit neuen Kursen

Die Städtische Jugendkunstschule „Zebra“ lädt zum Start des neuen Kurshalbjahrs ein, das am Montag, 26. Februar, beginnt.

Die Grundkurse für Kinder im Alter von vier bis sieben Jahren bieten einen Einstieg in das bildnerische Gestalten. Hier werden vielfältige Materialien, Techniken und Themen vorgestellt, um die kreativen Fähigkeiten der jungen Teilnehmer zu entfalten. Ab dem achten Lebensjahr können die Kinder in den Kursen selbstständig an eigenen Projekten arbeiten, wobei die erfahrenen Dozentinnen und Dozenten sie anleiten und fördern, heißt es in der Pressemitteilung.

Ein Beispiel aus dem aktuellen Kursprogramm ist der Workshop „Comics Zeichnen“ bei Petra Metzger. Dieser Kurs, der sich über vier Termine erstreckt, ermöglicht Kindern ab acht Jahren, die Grundlagen des Comic-Zeichnens zu entdecken und einen eigenen Comic zu gestalten.

Auch für Jugendliche bietet die Städtische Jugendkunstschule „Zebra“ Tuttlingen kreative Freiräume. Im Atelier für Malerei und Grafik sowie im Theaterjugendclub können sie ihre künstlerischen Fähigkeiten entfalten. Der Theatersaal des Zebrahauses bietet dabei den perfekten Rahmen für den Theaterunterricht unter der Leitung von Sylvia Seminara, die alle mit auf eine Abenteuerreise des Theaterspielens nimmt.

Interessierte Eltern und Jugendliche erhalten weitere Informationen über das Kursangebot der Jugendkunstschule während der Öffnungszeiten des Sekretariats, donnerstags unter der Telefonnummer 07461/9697160 oder per Mail unter [email protected]. Detaillierte Informationen sind auch auf der Homepage der Jugendkunstschule verfügbar unter www.jugendkunstschule-tuttlingen.de