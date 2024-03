Wohnungen über Rewe und Aldi voll vermietet

Mitte Februar hat der Investor für den Tuttlinger Bahnhof, die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt, Insolvenz angemeldet. Eine andere Immobilie, die in Tuttlingen unter der Regie von Schoofs entstanden ist, ist allerdings nicht betroffen.

Es geht um das Wohn- und Geschäftshaus am Aesculap-Kreisel, das die Supermärkte Rewe und Aldi beherbergt. In den Obergeschossen befinden sich 70 Wohnungen. Schoofs hat das Gebäude 2020 bauen lassen, seit April 2021 ist es in Betrieb. Rund 28 Millionen Euro hat Schoofs in das Projekt investiert.

Ende 2021 wechselte das Objekt für knapp 32 Millionen Euro den Besitzer. Es gehört seitdem dem Investmentfonds Greenman Open. Schoofs übernahm bis Ende 2023 allerdings noch die Vermietung und Verwaltung der Wohnungen. Nun ist dafür die Greenman-Tochter Gform zuständig.

Business- und Studentenwohnungen

Lief das Vermietungsgeschäft kurz nach der Fertigstellung der 70 Wohnungen noch schleppend, sind sie nun laut Gform fast vollständig vermietet. Es gebe auch regelmäßig Anfragen von Mietern und Firmen, heißt es von dem Unternehmen.

In dem Gebäude gibt es Business-Apartments und Studenten-Wohnungen mit einem, zwei oder drei Zimmern, möbliert oder unmöbliert. Auch einige Wohngemeinschaften sind darunter. Nach Wunsch kann auch „Full Service“ mit Putzdienst gebucht werden.

Was die Insolvenz angeht, ist die Schoofs Immobilien GmbH Frankfurt indes zuversichtlich. Der Geschäftsbetrieb laufe nach dem Antrag auf Eigenverwaltung stabil und uneingeschränkt weiter, heißt es in einer Pressemitteilung. Den Umbau und die Sanierung des Tuttlinger Bahnhofs macht die Stadt nun zum Teil in Eigenregie, sucht aber weiter einen Investor.