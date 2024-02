Narri, Narro! Was am Wochenende ansteht, ist klar. Doch was ist mit all denen, die nicht Fasnet feiern wollen? Ein paar alternative Tipps haben wir aufgetrieben.

In die Natur

Wann: Samstag oder Sonntag, 10. und 11. Februar

Wo: Donautal, Heuberg, Alb, Baar oder Bodensee

Eintritt: kostenlos

Vor allem der Sonntag verspricht trocken und sonnig zu werden. Da lockt das Donautal die Wanderer an: Ohne Laub bietet eine Wanderung wunderbare Blicke auf Felsen und Natur. Aber es gibt auch andere, schöne Ecken, die Heidenhöhlen bei Stockach zum Beispiel. Wir haben fünf erfahrene Wanderführer nach ihren Tipps gefragt. Sie finden Sie auf Seite 15.

Harmonika-Geschichten

Wann: Sonntag, 11. Februar, 13.30 bis 17 Uhr

Wo: Trossingen, Harmonikamuseum

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 5 Euro.

Die größte Harmonikasammlung der Welt ist im historischen Hohner-Areal in Trossingen beheimatet. Dort befindet sich das Harmonikamuseum. Die Dauerausstellung, das Herzstück des Museums, wurde erst kürzlich überarbeitet.

Sie präsentiert auf 600 Quadratmetern einen umfassenden und dennoch kurzweiligen Überblick zu 200 Jahren Harmonikageschichte - natürlich werden auch die Vorläufer thematisiert.

Kunst geht immer

Wann: Samstag und Sonntag, 10. und 11. Februar, 14 bis 18 Uhr

Wo: Galerie im Altbau, Uhlandstraße 32, Aldingen

Eintritt: frei

Jörg Bach und Albert Richard Pfrieger stellen Skulpturen, Malereien und Zeichnungen aus. Zu sehen sind sie noch bis 3. März in der Galerie im Altbau. In vielen Variationen und Größen fertigt Jörg Bach überwiegend Skulpturen aus vierkantigem Stahlblech.

Es sind große und kleine Wandobjekte, Boden- und Freiplastiken, naturbelassen, lackiert oder aus poliertem Edelstahl. Die künstlerische Vorgehensweise von Pfrieger ist als impulsiv und spontan zu charakterisieren. Sein Motto: So schnell wie möglich, so wenig wie möglich mit den klassischen Mitteln der Malerei oder Zeichnung zu erreichen.

Zum Hockey

Wann: Samstag, 10. Februar, 11 bis 19 Uhr, und Sonntag, 11. Februar, 9.30 bis 15 Uhr

Wo: Mühlauhalle, Tuttlingen

Eintritt: frei

Am Samstag und Sonntag findet in Tuttlingen die Süddeutsche Hockey-Meisterschaft der männlichen U14-Junioren statt. Die acht besten Teams aus vier Bundesländern treffen dabei aufeinander. Dass ausgerechnet Tuttlingen als Austragungsort ausgewählt wurde, liegt daran, dass sich die Hockeysparte des TC Rot-Weiß Tuttlingen aktiv darum beworben hatte.

Oder doch närrisch?

Wann: das ganze Wochenende

Wo: in fast allen Orten im Landkreis

Eintritt: weitgehend frei

Umzüge allerorte, dazu Zunftbälle, bunte Abende und sonstige närrische Zusammenkünfte. Wer doch noch ein Kostüm rauskramen und feiern möchte: Wir haben alle Veranstaltungen im Kreis Tuttlingen in unserem XXL-Narrenfahrplan gesammelt.