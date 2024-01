Wigald Boning und Roberto Di Gioia bringen gemeinsam Comedy und Musik auf die Bühne

Grimme-Preisträger Wigald Boning und Roberto Di Gioia kommen mit ihrem gemeinsamen Programm „Romantic Melodies“ am Donnerstag, 29. Februar, nach Tuttlingen. Beginn ist um 20 Uhr in der Stadthalle.

„Vor zehn Jahren unternahmen Jazzmusiker Roberto Di Gioia und Komödiant Wigald Boning eine legendäre Welttournee, die sie nach Paris, New York und Offenbach führte und den Anekdotenschatz der beiden und ihres Publikums mit einzigartigen Erfahrungen füllte“, heißt es in der Ankündigung. Einzigartig? Nicht ganz, denn jetzt ist es wieder soweit: die beiden Abenteurer haben erneut ein gemeinsames Programm ausgeheckt. In „Romantic Melodies“ vertonen sie Telefonbücher, besingen die Schönheiten Tuttlingens, spielen Kuschelrock auf der Wäschespinne, TV-Erkennungsmelodien in barocken Arrangements und treiben die Möglichkeiten der „Cultural Appropriation“ ein für alle Mal auf die Spitze.

Wigald Boning ist Komiker, Synchronsprecher, Musiker, Autor, Komponist und Fernsehmoderator. Als Comedian wurde er durch die Sendung „RTL Samstag Nacht“ bekannt. Er hat den Bambi, den Echo, den Grimme-Preis und den Bayerischen Fernsehpreis gewonnen. Er war der Frosch bei „The Masked Singer“ und erlangte mit der Show „Genial daneben“ mit Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder Kult-Status. Ein Jahr lang lief er jede Woche einen Marathon und heute geht er täglich in einem Fluss, See, Tümpel oder Teich baden.

Roberto Di Gioia spielte als Pianist unter anderem mit Legenden wie James Moody, Johnny Griffin, Art Farmer, Woody Shaw, Charlie Watts und Udo Lindenberg. Mit seiner Band „Web Web“ kooperierte er mit der Staatsoper Stuttgart, dem Babelsberger Filmorchester und den Bielefelder Symphonikern. Als Produzent arbeitete er unter anderem mit Till Brönner, Max Herre und Joy Denalane.

Karten gibt es bei der Vorverkaufsstelle der Tuttlinger Hallen, der Ticketbox in der Königstraße 13 sowie bei den bekannten Vorverkaufsstellen des Kulturtickets Schwarzwald-Baar-Heuberg in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar, und Tuttlingen im vergünstigten Vorverkauf. Sie sind zum Preis von 27,40 Euro zu haben. Online gibt es Karten unter www.tuttlinger-hallen.de und ein telefonischer Kartenservice ist unter der Telefonnummer 07461/910996 eingerichtet.