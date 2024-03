Wie Senioren Stürze vermeiden können

Die städtische Seniorenarbeit bietet in Kooperation mit der AOK Tuttlingen ein gezieltes Training für Senioren an, mit dem ältere Menschen mehr Sicherheit beim Gehen erlangen und Stürze besser vermeiden können. Die Übungen finden am 8., 15., und am 22. April statt, jeweils von 10.45 bis 12.15 Uhr.

Im Haus der Senioren, Honbergstraße 10 in Tuttlingen führt Kathrin Mägerle, Trainerin des Bewegungszentrums der AOK, eine gezielte Sturzprophylaxe für Seniorinnen und Senioren durch. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, das Angebot ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 07461/15104 oder 07461/99395.