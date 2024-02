Wetterrückblick auf den Januar 2024

Eiseskälte und milde Mittelmeerluft bestimmten das Wetter im Januar, was für den Kreislauf mitunter sehr belastend war. In der zweiten Januarwoche sorgte endlich mal wieder ein stabiles Hoch für schönes Wetter, brachte aber auch eisige Polarluft zu uns. Diese sorgte dafür, dass sich der wenig gefallene Schnee doch eine Weile hielt. Für Wintersport und zum Rodeln war es aber zu wenig. Bei Zustrom milder Luft in großer Höhe und noch vorhandener bodennaher Kaltluft, fiel am Mittwoch, den 17. bei zunächst noch minus 5 Grad Eisregen, welcher im ganzen Landkreis und darüber hinaus für spiegelglatte Straßen und Gehwege sorgte. Überwiegend hochdruckbestimmt zeigte sich die dritte Dekade, wobei an manchen Tagen trotz hoher Luftdruckwerte der Himmel grau war und zeitweise auch Regen fiel.

Mit einer Durchschnittstemperatur von -0,1 Grad (Vorjahr +1,5 Grad) lag der Januar nur geringfügige 0,1 Grad über dem Monatsmittel und legte somit fast eine Punktlandung hin. Die höchste Temperatur wurde mit 12,5 Grad (Vorjahr 15,6 Grad) am 24. erreicht. Die tiefste Monatstemperatur lag bei -12,0 Grad (Vorjahr -11,4 Grad), gemessen am 12. des Monats. Ein Blick ins Archiv verrät, am 6.1.1985 wurde mit -27,3 Grad die bislang kälteste Januartemperatur gemessen. Die höchste Januartemperatur lag dagegen bei 16,5 Grad, die 1991 registriert wurde. An 26 Tagen (Vorjahr 19 Tage) gab es Frost, an 9 Tagen (Vorjahr 9 Tag) sogar Dauerfrost.

Mit einer Gesamtniederschlagsmenge von 78,7 L/qm (Vorjahr 32,4 L/qm) was 125,5 Prozent (Vorjahr 51,6 Prozent) der normal üblichen Niederschlagsmenge entspricht, fiel der Januar gegenüber dem Soll zu nass aus. Zum Vergleich, die bisherigen Rekordwerte seit Beginn der Tuttlinger Wetteraufzeichnung im Jahr 1891 liegen bei 150,0 L/qm im Jahr 2004 und 5,6 L/qm im Jahr 1996. Die höchste Tagesniederschlagsmenge gab es am 02. mit 17,5 L/qm (Vorjahr 6,3 L/qm). An 16 Tagen (Vorjahr 21 Tage) fiel Niederschlag, an 13 Tagen (Vorjahr 12 Tage) Regen und an 6 Tagen (Vorjahr 11 Tage) Schnee. An 12 Tagen (Vorjahr 13 Tag) gab es eine geschlossene Schneedecke zu verzeichnen. Die höchste Schneehöhe wurde am 16. mit 3cm in der Innenstadt (Vorjahr 8cm) und 5cm (Vorjahr 12cm) im Duttental erreicht.

Der Wind war im Januar teils mäßig, aber öfters auch recht lebhaft, in exponierten Lagen auch böig unterwegs. Die höchste Windgeschwindigkeit wurde 03. mit 58,0 km/h (Windstärke 7) erreicht (Vorjahr 53,3 km/h - WS 7). Nebel gab es an 2 Tagen.

Mit 86,6 Sonnenstunden (Vorjahr 35,3 Std.) schien die Sonne etwas mehr als im langjährigen Mittel. Den wenigsten Sonnenschein gab es 2019 mit 32,7 Sonnenstunden und den meisten Sonnenschein 2004 mit 150 Sonnenstunden.