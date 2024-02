Nachdem tagsüber das Team um den französischen Künstler JR die Tuttlinger Innenstadt mit Portraits verziert hatte, kamen zahlreiche Besucherinnen und Besucher am Freitagabend zur dazugehörigen Vernissage in die Galerie der Stadt Tuttlingen. Neben JR dürften auch die Werke eines weltberühmten Künstlerpaars zur Attraktion beigetragen haben: Christo und Jeanne-Claude.

Oberbürgermeister Michael Beck eröffnete den Abend mit einer Rede und machte direkt am Anfang klar: „Wir haben heute eine Ausstellung, die auf der gleichen Stufe steht mit den Arbeiten von Andy Warhol.“ Warhol-Werke waren 2013 in der Galerie zu sehen. Beck lobte das Ausstellungsteam und zeigte sich begeistert von der Arbeit von Kuratorin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck, „die es immer wieder schafft, die Größen der Kunstszene hier nach Tuttlingen zu bringen“.

Oberbürgermeister Michael Beck und der Fotograf Wolfgang Volz. (Foto: Ben Maier )

Verhüllungen, eine Brücke und Vinyltore

Das Zusammenspiel der beiden künstlerischen Positionen ist in der Galerie leicht zu erkennen. Es handelt sich um Dokumentationen großflächiger Installationen. Christo (1935-2020) und Jeanne-Claude (1935-2009) verhüllten Gebäude mit Stoff, bauten eine improvisierte Fußgängerbrücke auf dem Iseosee in Norditalien oder stellten über 2000 Vinyltore auf den Gehwegen im Central Park in New York auf. Die groß angelegten Projekte dauerten teilweise über 25 Jahre von der Idee bis zur Umsetzung. In der Ausstellung sind Fotografien von diesen Installationen zu sehen, aufgenommen von einem gebürtigen Tuttlinger, dem Fotograf Wolfgang Volz.

Wiedererkennungswert garantiert: Besucher vor den fotografischen Dokumentationen von Christo-Werken. (Foto: Ben Maier )

Der französische Künstler JR (1983) wurde mit Portraitfotografien, welche er - oft ohne offizielle Genehmigung - auf Häuserfronten und Eisenbahnzüge plakatierte, berühmt. Seine Kunst im öffentlichen Raum spricht ebenfalls Menschen an, die normalerweise keine Galerie oder Museum besuchen würden.

Die Arbeiten in der Galerie konzentrieren sich darauf, soziale und politische Themen zu erkunden und eine globale Botschaft der Einheit und des Zusammenhalts zu vermitteln. Mit dem ausgestellten Werk „Women are Heroes“ („Frauen sind Heldinnen“) will JR die Würde und zentrale Rolle der Frau in der Gesellschaft hervorheben.

Der Reichstag darf nicht fehlen

„Mit Christo und Jeanne-Claude sowie mit JR begegnen wir gewissermaßen den Magiern und Großmeistern des Perspektivwechsels durch Kunst.“ So erläuterte Galerieleiterin Ehrmann-Schindlbeck den Ausstellungstitel. Die ausgestellten Werke haben die Gemeinsamkeit, das gewohnte Bild des Umfeldes in Frage zu stellen.

Galerieleiterin Anna-Maria Ehrmann-Schindlbeck. (Foto: Ben Maier )

Dies wird deutlich bei dem Werk „Verhüllter Reichstag“. 1995 verhüllten Christo und Jeanne-Claude den deutschen Reichstag mit Polypropylengewebe, das gab dem symbolträchtigen deutschen Regierungsgebäude für zwei Wochen eine neue Haut.

Die Ausstellung in der Galerie ist noch bis zum 28. April 2024 zu sehen.