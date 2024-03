Das Klinikum Landkreis Tuttlingen bietet am Mittwoch, 20. März, um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema „Darmkrebs - Vorbeugung und Früherkennung“ im Aesculapium Tuttlingen an. Jürgen Schmidt, Chefarzt der Medizinischen Klinik II, wird an dem Abend aufzeigen, was die richtige Ernährung und Früherkennungsuntersuchungen bewirken können. Anschließend wird er über die Heilungserfolge bei der mittlerweile etablierten, schnittfreien und endoskopischen Abtragung von Darmkrebs-Vorstufen aufklären und zeigen, in welchen Fällen es den Chirurgen braucht.

Der Vortrag findet im Aesculapium Tuttlingen, Am Aesculap Platz, in Tuttlingen statt. Der Besuch ist kostenlos. Um Anmeldung wird gebeten per Mail an [email protected] oder Telefon 07461/971608.