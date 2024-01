Vorsätzliches „Durrenandbringe“ kommt zur Anklage

Wer vor das Möhringer Schemengericht vorgeladen wird, dem steht eine närrische Verhandlung bevor, auf die es sich mit Aufwand und viel närrischem Humor vorzubereiten gilt. Die ersten drei Angeklagten der Verhandlung am Schmotzigen Donnerstag stehen nun fest.

Der Möhringer Büttel und die Mitglieder des Narrengerichts haben laut Pressemitteilung Ute Heller, Birgit Müller und Erika Schellhammer vorgeladen. Alle drei sind in Möhringen nicht nur seit Jahrzehnten im Turnverein engagiert, sondern auch große Närrinnen. Am Abend des Schmotzigen ziehen sie stets mit den Hemdglonkern durchs badische Städtle. Im vergangenen Jahr übernahmen die Damen jedoch kurzerhand das Kommando und trommelten einen völlig anderen Rhythmus als den traditionell überlieferten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Dafür müssen sie sich nun vor dem Schemengericht verantworten, das über die jahrhundertealte närrische Tradition in Möhringen wacht. Vorgeladen wurden sie bei einer Veranstaltung im „Löwen“ in Möhringen. Dort befand sich zum selben Zeitpunkt auch die Stadtkapelle. Die Betroffenen waren zunächst noch bestens gelaunt, als sie davon ausgingen, es erwische Mitglieder der Stadtkapelle. Umso überraschter waren sie, als der Büttel sie vors Schemengericht zitierte, schreiben die Narren weiter.

In der Vorladung wird dem Trio gemeinschaftliches und vorsätzliches „Durrenandbringe“ des althistorischen Hemdglonkerumzugs durch „allefänziges Trommle“ zur Last gelegt.

Das Möhringer Schemengericht ist einer der ältesten Bräuche der schwäbisch-alemannischen Fasnet. Die Existenz des Möhringer Schemengericht ist bereits seit 1549 urkundlich belegt. Die Zimmerische Chronik erwähnt dort den Bestand eines „Schemengerichts zu Meringen“. Zwei Stunden wird verhandelt, stets am Schmotzigen um 14.01 Uhr („ä Minut noch zwoe“) im „althischtorische Rothus“.