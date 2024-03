Vorbereitungstrainings für „run&fun“

Der Vorbereitungslauf hat das „run&fun“-Jahr eingeläutet. 65 Starterinnen und Starter nutzen die Chance, die Hammerwerk-Fridingen-Nordic-Walking-Strecke und die B. Braun-Halbmarathon-Strecke zu testen, wie die Veranstalter mitteilen.

Die Mitveranstalter Tuttlinger Sportfreunde bieten ein Vorbereitungstraining für „run&fun“ am 15. und 16. Juni an. Der Laufkurs richtet sich insbesondere an Einsteiger und Wiedereinsteiger, die sich mithilfe professioneller Anleitung erfahrener Lauftrainer optimal auf den Karl-Storz-5-Kilometer-Lauf und den KLS-Martin-10-Kilometer-Lauf vorbereiten möchten. Der zehnwöchige Laufkurs startet am 9. April. Trainiert wird immer dienstags von 18.30 Uhr bis 19.30 Uhr auf flachen Rad- und Schotterwegen nahe des Treffpunkts am Donaustadion. Der Kurs kostet inklusive der „run&fun“-Teilnahmegebühr 30 Euro und ist auf 20 Personen limitiert. Anmeldungen sind per Mail an [email protected] möglich.

Zusätzlich können Laufkurs-Teilnehmer freitags am Training der Tuttlinger Sportfreunde auf der Laufbahn im Donaustadion teilnehmen. In der Woche vor „run&fun“ ist zusätzlich eine Streckenbesichtigung der neuen 2,5 Kilometer langen Strecke des Karl-Storz-5-Kilometer-Laufs und des KLS-Martin-10 Kilometer-Laufs geplant.

Anmeldungen für alle elf „run&fun“-Wettbewerbe am 15. und 16. Juni sind unter www.runundfun.de möglich, die zweite Anmeldephase endet am 31. März. Bis dahin gibt es vergünstigte Startgebühren. Am 28. Mai endet die Online-Anmeldung, danach sind nur noch Nachmeldungen für Einzelstarts am „run&fun“-Wochenende möglich. Staffeln können nicht nachgemeldet werden.