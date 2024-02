Paukenschlag beim Fußball-Bezirk Schwarzwald: Die Nachricht beim großen Bezirkstag der beiden Fußballbezirke Schwarzwald und Zollern dürfte in Wellendingen für einige überraschte Gesichter gesorgt haben. Bezirksspielleiter Matthias Harzer wird die heimischen Fußballgefilde verlassen. Ihn zieht es zum Württembergischen Fußballverband (WFV) nach Stuttgart.

Damit springt der vorgesehene Kandidat für die Wahl zum neuen Spielleiter der sich zusammenschließenden Fußballverbände Schwarzwald und Zollern kurz vor der Fusion ab. Der 41-jähriger Seedorfer soll neuer Vorsitzender des Verbandsspielausschusses des WFV werden und auf Harald Müller folgen.

Überraschende Anfrage aus Stuttagrt

Zu den Beweggründen für den Wechsel nach Stuttgart erklärt Harzer einige Tage vor dem Bezirkstag: „Es hat überraschend eine Anfrage aus Stuttgart gegeben. Die Aufgabe war sehr reizvoll, da ich mich immer mit dem Thema Spielsysteme verbunden gefühlt habe. Die Chance wollte ich einfach ergreifen. Wenn ich es nicht gewagt hätte, dann hätte ich mich später wahrscheinlich geärgert“, sagt Harzer im gemeinsamen Redaktionsgespräch mit Markus Aberle und Marcus Kiekbusch.

Das hat nichts mit Fairplay zu tun. Marcus Kiekbusch

Eines betont Harzer allerdings. „Es war keine Entscheidung gegen den Bezirk Schwarzwald. Ich habe hier sechs tolle und intensive Jahre verbracht, viel Spaß gehabt und mit dem Zusammenschluss der beiden Bezirke Schwarzwald und Zollern zuletzt viel vorangebracht“, erklärt Harzer. Er verlasse das Projekt aber nicht, ohne alles geordnet hinterlassen zu haben, sagte er. Eines aber fügt er noch hinzu: „Wenn es einen oder zwei weitere Kandidaten neben mir gegeben hätte, dann hätte ich das nicht gemacht“, erklärt Harzer.

Nachfolger schnell gefunden

Nun musste ad hoc ein Nachfolger für den Kandidaten auf den Posten des Bezirksspielleiters gefunden werden. Den hatte der scheidende Harzer selbst schon ausfindig gemacht. Markus Aberle soll beim großen Verbandstag auf Matthias Harzer folgen. Der 46-Jährige war bislang sportlicher Leiter des FV Aichhalden und Staffelleiter der Kreisligen B1/B2. Dieses Amt gibt er nun auf, um sich zur Wahl zum Spielleiter des Bezirks Schwarzwald-Zollern zu stellen. „Matthias Harzer hatte mich überraschend gefragt, ob ich das machen will und gesagt, dass ich der ideale Nachfolger sei. Ich kenne beide Seiten und habe da richtig Bock drauf“, erzählt Aberle. Er freue sich nach dem Zusammenschluss der beiden Fußball-Bezirke auf „viele neue Gesichter und neue Fußballplätze“.

Bezirksvorsitzender vom Verband enttäuscht

Bezirksvorsitzender Marcus Kiekbusch, der den neuen Bezirk als Vorsitzender künftig führen soll, war über das Abwerben von Matthias Harzer enttäuscht. „Das Ganze kam zu einem ungünstigen Zeitpunkt. Und auch die Art und Weise, wie der Verband aus Stuttgart das gemacht hat, das hat mich irritiert. Normalerweise spricht man da offen miteinander. Das hat nichts mit Fairplay zu tun. Aber das Konstrukt scheitert nicht an einer Person, wir sind in dem Prozess so gut aufgestellt, dass der Erfolg des neuen Bezirks nicht an einer einzelnen Person hängt“, erklärt Kiekbusch im Redaktionsgespräch.

Beim großen Verbandstag der beiden Fußball-Bezirke Schwarzwald und Zollern am 7. Juni in Wehingen sollen Markus Aberle als Bezirksspielleiter und Marcus Kiekbusch zum neuen Bezirksvorsitzenden gewählt werden. Zudem wird an diesem Tag die Zusammenführung der beiden Fußball-Bezirke beschlossen.