In den vergangenen Tages hat es gleich zwei Fahndungserfolge gegeben. Die seit dem 10. März 2024 als vermisst geltende 16-jährige Emily T. aus Villingen-Schwenningen, nach der auch öffentlich gesucht wurde, konnte mithilfe eines Hinweises aus der Bevölkerung am 16. März in Villingen-Schwenningen wohlbehalten aufgegriffen und in Obhut genommen werden.

Auch die seit dem 12. März 2024 als vermisst gemeldete 13-jährige Elena M. aus einer Jugendeinrichtung, wurde am 15. März, kurz vor Mitternacht, am Flughafen in Frankfurt am Main aufgegegriffen und die Obhut des Jugendamts überstellt.