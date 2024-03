Vergessenes Essen löst Feuerwehreinsatz aus

Ein ausgelöster Rauchwarnmelder und Brandgeruch sind die Gründe für einen Feuerwehreinsatz am Donnerstagvormittag in der Karl-Benz-Straße in Tuttlingen gewesen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte aus Tuttlingen und Nendingen war die betroffene Wohnung des Mehrfamilienhauses verschlossen, sodass die Feuerwehr die Türe öffnen musste.

In der Küche der Wohnung zeigte sich dann der Grund für den ausgelösten Rauchwarnmelder: Auf dem Herd stand Essen, das dort wohl vergessen wurde, denn die Bewohner selbst waren nicht vor Ort.

Nachdem die Einsatzkräfte die Wohnung belüftet und das Essen vom Herd entfernt hatten, konnten sie den Einsatzort wieder verlassen. Verletzt wurde niemand.