Urkunde für 30 Jahre Mitgliedschaft im Klima-Bündnis

Bereits seit 1994 ist Tuttlingen Mitglied im Klima-Bündnis, dem größten europäischen Städtenetzwerk für einen umfassenden und gerechten Klimaschutz. Das Klima-Bündnis hat die langjährige Mitgliedschaft nun mit einer Urkunde gewürdigt und damit das Engagement der Stadt im kommunalen Klimaschutz ausgezeichnet.

„Diese Auszeichnung freut uns“, so OB Michael Beck, „und sie ist natürlich auch Verpflichtung, uns als Kommune weiter für den Klimaschutz zu engagieren.“ So investiere die Stadt gerade in den Bau einer Hackschnitzel- sowie einer Freiflächen-PV-Anlage am Hasenholz, parallel dazu ist man auf der Suche nach einem Standort für einen weiteren Windpark. „Unser Ziel ist es, möglichst bald einen Großteil des in Tuttlingen verbrauchten Stroms vor Ort und regenerativ zu erzeugen“, so Beck weiter.

Mit dem Beitritt zum Klimabündnis im Jahr 1994, so der OB, seien die damaligen Verantwortlichen ihrer Zeit weit voraus gewesen. Schon früh habe die Stadt daher bei ihren eigenen Liegenschaften auf Energieeffizienz gesetzt und die einst gesteckten Ziele erreicht. So sind unter anderem nahezu alle städtischen Gebäude mit PV-Anlagen ausgestattet. Mittlerweile gehe es aber schon lange nicht mehr nur um kommunale Liegenschaften. Im Mittelpunkt steht jetzt die Frage, wie die Stadt als Gesamtheit klimaneutral werden kann.

Hinter dem Klima-Bündnis stehen fast 2000 Mitgliedskommunen aus über 25 Ländern. Das Netzwerk verbindet einen lokalen Ansatz mit globaler Verantwortung getreu dem Leitbild „Für lokale Antworten auf die globale Klimakrise“.