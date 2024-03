Unfall auf der Kreuzung Möhringer Straße/Duttentalstraße

Glücklicherweise nur leichte Verletzungen erlitten hat ein Autofahrer bei einem Unfall auf der Kreuzung Möhringer Straße/Duttentaltraße am Freitag, 1. März.

Eine 47-jährige Mitsubishifahrerin missachtete laut Polizeibericht an der Kreuzung die Vorfahrt eines 39-Jährigen Seatfahrers, so dass es zur Kollision der beiden Autos kam. Der 39-Jährige verletzte sich dabei. Ein Rettungswagen brachte ihn zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Es entstand Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 7000 Euro.