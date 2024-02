Tuttlingen

Unbekannter tritt gegen Auto - Polizei sucht Zeugen

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Ein unbekannter Täter hat am Dienstag, im Zeitraum von 7 Uhr bis 16 Uhr, in der Jetterstraße ein geparktes Auto beschädigt. Der Täter trat gegen die linke Hintertür eines vor der Hausnummer 15 abgestellten BMW und richtete einen Schaden in Höhe von etwa 4.