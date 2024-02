Tuttlingen

Unbekannter fährt im Ettlensegart gegen geparkten Opel Zafira und flüchtet

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Rund 6000 Euro Sachschaden hat ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug in der Straße Ettlensegart an einem Opel Zafira angerichtet, der in der Zeit von Donnerstagabend, 22. 30 Uhr, bis Freitag, 7 Uhr, vor dem Gebäude Ettlensegart 30 abgestellt war.