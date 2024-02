Tuttlingen

Unbekannter bricht in Fritz-Erler-Schule ein

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Vermutlich in der Zeit zwischen Freitagabend und Samstagnachmittag hat ein Unbekannter eine Außentür an der Fritz-Erler-Schule im Mühlenweg aufgebrochen und ist so in ein Klassenzimmer der Schule eingedrungen. Das berichtet die Polizei.