Tuttlinger sind bei „Jugend musiziert“ erfolgreich

Vom 13. bis 17. März trafen sich die besten Nachwuchsmusikerinnen und -musiker Baden-Württembergs zum Landeswettbewerb „Jugend musiziert“ in Offenburg. 31 Schülerinnen und Schüler der städtischen Musikschule Tuttlingen hatten sich für die Weiterleitung qualifiziert, teilt die Stadt mit.

„Die intensive Vorbereitungsphase mit Unterstützung des Elternbeirates und Förderverein hat sich gelohnt“, äußert sich Musikschulleiter Alfons Schwab. Es verdiene Respekt und Anerkennung, welches Niveau die Schüler gemeinsam mit ihren Lehrkräften erreicht haben, so Schwab. Sieben Schüler reisen zum Bundeswettbewerb nach Lübeck, der an Pfingsten stattfindet.

Die Gitarrenakademie Serra hatte zwei Schüler am Start, die erste Preise in der Kategorie „Gitarre solo“ gewonnen haben - Erwin Yuan (AG IV Gitarre solo, 24 Punkte) mit Weiterleitung zum Bundeswettbewerb nach Lübeck und Matilda Schmidt (AG II Gitarre Solo, 23 Punkte). Erwin Yuan war in der seiner Altersgruppe (18 Jugendliche aus ganz Baden-Württemberg haben teilgenommen) der Einzige mit 24 Punkten, heißt es.

Die Ergebnisse

Solo-Blasinstrumente: Julia Laner (Blockflöte): 3. Preis, Klasse Schmid; Natalie Hasenkampf (Blockflöte): 2. Preis, Klasse Schmid; Nele Schneider (Querflöte): 1. Preis, Klasse Imrich; Nicola Bayha (Querflöte): 1. Preis, Klasse Imrich; Gwendolyn Kempf (Querflöte): 1. Preis, Klasse Imrich; Leni Schneider-Strittmatter (Querflöte): 1. Preis, Klasse Imrich; Johanna Emilia Streng (Fagott): 3. Preis, Klasse Moleta; Aurelius Kempf (Horn): 1. Preis, Klasse Yamanoi; Lukas Kammerer (Horn): 3. Preis, Klasse Yamanoi; Paula Schmidt (Horn): 2. Preis, Klasse Yamanoi

Solo-Zupfinstrumente: Hénock Michaut (Gitarre): 2. Preis, Klasse Skolny; Tabea Skolny (Gitarre): 1. Preis, Klasse Skolny; Alexander Muallem (Gitarre): 1. Preis, Klasse Woelke

Ensemblewertung, Klavier 4-händig/2 Klaviere: Leonard Haxel, Josephine Auber; beide Klasse Lokodi-Dobmeier: 1. Preis; Anna Motz, Wanda Anastasia Schmidt; Klasse Weber/Amiras: 1. Preis.

Duo Klavier und ein Streichinstrument: Laura Motz (Klavier), Sophia Motz (Violine); Klasse Weber/Ascher: 1. Preis; Leonard Haxel (Klavier), Margarita Muallem (Violine); Klasse Lokodi-Dobmeier/Ascher: 2. Preis; Anna Motz (Klavier), Laura Motz (Violine); Klasse Weber/Ascher: 2. Preis; Denis Pusca (Klavier), Natalie Sofokleous (Violine); Klasse Lokodi-Dobmeier/Hannes Wagner (extern): 3. Preis; Ushini Zoysa (Klavier), Anna Motz (Violine); Klasse Amiras/Ascher: 2. Preis; Patrizia Specker (Klavier), Eileen Bradley (Violine); Klasse Amiras/extern: 2. Preis.

Duo Kunstlied: Singstimme und Klavier: Oskar Yuan (Gesang), Laura Motz (Klavier); Klasse Fazler/Weber: 1. Preis.

Schlagzeug-Ensemble: Kalliopi Pouliou, Oskar Yuan; Klasse Kim/Koch: 1. Preis.