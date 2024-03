Tuttlinger Kneipentour geht in die nächste Runde

Zehn Bands und DJs

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Gut was los war bei der Kneipentour im Herbst 2023. Das würden die Tuttlinger Kneipenbesitzer gern wieder so haben. (Foto: Simon Schneider )

Am 6. April ist es soweit: Bands und DJs locken in die Tuttlinger Kneipen. Was die Besucher erwartet.