Tuttlinger Grüne bei Gäubahn-Bündnis dabei

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Sie vertraten Tuttlingen bei der Gründung vom Bündnis Pro Gäubahn (von links): Sibylle Stohrer (Fridays for Future, VCD und LBU), Katja Rommelspacher, (Grüne und LBU), Annemarie Atzrodt und Dr. Bernd Metzger (BUND), Dr. Andreas Mattheß und Brigitte Schöll (Fridays for Future und VCD). (Foto: Grüne/Moni Marcel )

Mit der „Rottweiler Erklärung“ stellen sich viele Verbände und Gruppierungen hinter die Forderung, auch in Zukunft aus dem Süden des Landes direkt zum Stuttgarter Hauptbahnhof fahren zu können. Bei der Gründung des Gäubahn-Bündnisses in Rottweil waren auch die Tuttlinger Grünen sowie Tuttlinger Vertreter des Verkehrsclubs Deutschland, des BUND und Fridays for Future dabei.