Die Tuttlinger zeigen wenig Interesse an einem Glasfaseranschluss ins eigene Haus: Zwei Wochen vor Ende des Nachfragezeitraums der Deutschen Glasfaser ist erst knapp die Hälfte des vorgegebenen Ziels erreicht. Ob das Unternehmen die Donaustadt ganz aufgibt oder eine Verlängerung gewährt, steht noch nicht fest.

Drei Monate hatten die Tuttlinger Zeit, um einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser abzuschließen. Am Freitag, 19. Januar, endet die Frist. Sollten sich bis dahin 33 Prozent der Haushalte im Ausbaugebiet dafür entschieden haben, einen Glasfaseranschluss ins Haus legen zu lassen, startet das Unternehmen in Tuttlingen den Ausbau. Diese Quote müsste auf jeden Fall erreicht werden, damit es sich wirtschaftlich lohne, sagt Sebastian Hoffmann, zuständiger Projektleiter der Deutschen Glasfaser.

14 statt 33 Prozent

Er selbst hat nach eigenen Angaben bundesweit bislang rund 45 derartige Projekte betreut – bis auf wenige seien alle zustande gekommen. Doch was in anderen Städten funktioniert, scheint für Tuttlingen nicht zuzutreffen. Statt 33 Prozent sind es aktuell gerade einmal 14 Prozent der Haushalte, die „Ja“ zum schnellen Internet gesagt haben. „Es läuft in Tuttlingen nicht so gut“, bilanziert der Projektleiter.

Im vorgesehenen Ausbaugebiet liegen rund 9.800 Haushalte, rund 3.000 müssten zustimmen. Das Gebiet umfasst allerdings nicht die gesamte Stadt: Im Teilort Eßlingen bietet das Unternehmen keinen Ausbau an.

Auch die Gewerbegebiete sind außen vor, ebenso Teile der Innenstadt und das Gebiet Mattsteig, die momentan schon gut mit schnellen Verbindungen versorgt sind. Kommt ein Ausbau in Tuttlingen jedoch zustande, plant die Deutsche Glasfaser nach eigenen Aussagen eine zweite Ausbaurunde, in der weitere Gebäude angeschlossen werden können.

Größter Tuttlinger Vermieter hat Interesse

Doch: Die scheinbar geringe Nachfrage hat sich die Deutsche Glasfaser zu Teilen selbst zuzuschreiben. So führte Tuttlingens größter Vermieter, die Wohnbau, schon vor Wochen Verhandlungsgespräche mit der Deutschen Glasfaser. „Wir haben die Absicht, uns anzuschließen“, sagt Geschäftsführer Horst Riess.

Rund 1850 Mietswohnungen besitzt die Tuttlinger Wohnbau, von denen ein paar wenige bereits Glasfaseranschlüsse der Telekom besitzen. Doch seit den Gesprächen mit Vertretern der Deutschen Glasfaser habe er von dem Unternehmen nichts mehr gehört. „Wir warten auf ein Vertragsangebot“, so Riess. „Wenn wir ,Ja’ sagen, haben die aus dem Stand raus 1000 Kunden mehr“, unterstreicht er die Schlagkraft der Wohnbau.

Bei der Deutschen Glasfaser begründet die Verzögerung mit einer Erkrankung des zuständigen Mitarbeiters. Man wolle in Kürze auf die Wohnbau zugehen und die vertraglichen Details festlegen, so Hoffmann. Aus diesem Grund habe er Tuttlingen auch noch nicht ganz aufgegeben: „Ich bin noch optimistisch, dass auch hier das Ziel erreicht wird“, sagt er.

Mieter kann selbst aktiv werden

Eigentlich können Mieter den Vertrag mit der Deutschen Glasfaser selbst eingehen – der Vermieter muss dazu lediglich einen Gestattungsvertrag unterschreiben, damit er mit der Leitungsverlegung einverstanden ist. In Häusern ab drei Wohneinheiten reicht es, wenn mindestens ein Vertrag abgeschlossen wird – die übrigen Teilnehmeranschlüsse werden dann auf Wunsch kostenlos gelegt, auch wenn diese erst zu einem späteren Zeitpunkt genutzt werden sollten.

Wer unterschreibt, verpflichtet sich, zwei Jahre lang Kunde der Deutschen Glasfaser zu werden. Der billigste Tarif liegt bei 24,99 Euro im ersten Jahr und 39,99 Euro im zweiten Jahr. Danach kann der Vertrag gekündigt werden und der Anschluss liegt so lange still, bis er benötigt wird.

Bislang herrschen in Tuttlingen überwiegend Technologien wie VDSL, Supervectoring oder Koax vor - derzeit für viele Internetnutzer durchaus ausreichend. Meistens verläuft die Glasfaser dabei von der Vermittlungsstelle bis zum Verteilerkasten - von dort führen leistungsschwächere Kupferkabel ins Haus. „Das reicht unserer Familie völlig, selbst wenn zwei Personen im Homeoffice arbeiten. Und einen Anbieterwechsel wollen wir auch nicht“, erklärt eine Tuttlingerin, die namentlich nicht genannt werden möchte.

Datenmengen steigen an

Was heute noch ausreicht, wird in einigen Jahren nicht mehr der Fall sein: Davon ist wiederum Justus Breinlinger überzeugt. Der Tuttlinger Bauingenieur entschloss sich schon früh für einen Vertrag mit der Deutschen Glasfaser. „In meinem Büro steigen die Datenmengen kontinuierlich an“, sagt er.

Der Einsatz von künstlicher Intelligenz, die Arbeitsmethode BIM (die vernetzte Bauplanung mithilfe von Software) oder das Hochladen von Videos und Dateien für seine Dozenten-Tätigkeit an einer Hochschule: „Mit Kupferkabel sind da Grenzen gesetzt“, sagt er. Zudem kommt, dass der sich der Verteilerkasten, von dem die Kupferkabel bis zu seinem Büro führen, in einigen hundert Metern Entfernung befindet. „Sind in der Nachbarschaft viele andere im Internet, merkt man das schon.“

Auch bei Alexander Fuß, Vorsitzender der Vermieter-Vereinigung Haus & Grund, ist ein Befürworter des Glasfaserausbaus. Allerdings aus einem weiteren Grund: Als Vertreter vieler Tuttlinger Vermieter weist er auf die Wertsteigerung eines Gebäudes in Zeiten von Homeoffice hin. „Schnelles Internet wird in Zukunft wichtiger denn je und besonderer Standortfaktor sein“, sagt er. Einige Anfragen habe es von Seiten der Mitglieder in den vergangenen Wochen dazu gegeben, berichtet er.

Ausbau, Verlängerung oder aufgeben

In den Tagen nach dem 20. Januar will die Deutsche Glasfaser dann entscheiden, ob sie einen Ausbau startet, eine Verlängerung gibt oder sich ganz von Tuttlingen abwendet. Trifft ersteres zu, können Interessierte immer noch einsteigen - die Kosten für den Anschluss von der Straße bis hinein ins Haus müssen sie dann aber selbst zahlen.