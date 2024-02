Tuttlingen

Tuttlinger Bündnis fährt zur Anti-AFD-Demo nach Rottweil

Tuttlingen / Lesedauer: 1 min

Das Bündnis „Tuttlingen ist bunt - wir sind mehr“ ruft die Unterstützer sowie die Besucher an der Demo „TUT ist BUNT - Gemeinsam für Demokratie-Vielfalt-Toleranz“ vom 3. Februar, zur Teilnahme an dem Aktionswochenende in Rottweil gegen den dort stattfindenden AFD-Landesparteitag auf.