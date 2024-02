Schnell und schmerzlos ging es, da gab sich das Stadtoberhaupt geschlagen und ließ den Rathausschlüssel vom Balkon herabgleiten: Die Narren haben in Tuttlingen erfolgreich das Ruder übernommen.

Meister Yoda, friedlich Seite an Seite mit seinem Kontrahenten Darth Vader: Tuttlingen schreibt am „Schmotzigen“ seine eigene Star Wars-Episode. Und um sicherzustellen, dass die Schlüsselübergabe der beiden Oberjedi-Ritter - Beck und Erster Bürgermeister Uwe Keller - ordnungsgemäß über die Bühne ging, schlüpfte keine andere als Becks Gattin Friederike selbst in die Rolle des Darth Vaders.

Angesichts dieser Kreativität blieb eine Frage: Warum bloß hat sich der OB am 11.11. bei der Fasnetseröffnung der Honberger auf dem Marktplatz nicht blicken lassen? Und überhaupt: Auch sonst mache sich das Stadtoberhaupt bei den Veranstaltungen der Honberger sehr rar, lautete die Anklage, vorgetragen durch Präsidentin Sonja Vogler.

Fasnet im November ist Beck zu früh

Doch Beck stellte klar: Für ihn beginne die Fasnet am Dreikönigstag. Überhaupt habe man in Tuttlingen ganz andere Sorgen, als bereits im November mit einem „Chaos-Trupp“ lauwarmen Sekt zu trinken. „Manche Bauwerke brauchen bald Krücken - die Rede ist von Tuttlingens Brücken.“

Alle drohten, zu faulen und krachen - „und so brauchen wir keinen Honbergwächter - sondern einen Brückenwächter“, wandte sich Beck in die Richtung von Herbert Tiny. „Ab sofort wird Tiny am Donaustrand sitzen - und uns vor diesem Unheil schützen.“

Beck muss Laudatio halten

Eine Aufgabe bekam das Stadtoberhaupt von den trommelnden Honbergern dann doch mit: Beim 50-jährigen Jubiläum des Vereins im kommenden Jahr müsse er eine würdige Laudatio halten und ein angemessenes Gastgeschenk überreichen. Beim letzten Mal habe sie von ihm nur einen Beutel mit Dreck vom Marktplatz bekommen, so Vogler.

Löffler rückt ein letztes Mal den Schlüssel raus

Ein letztes Mal forderte am Schmotzingen der Buchenberger-Chef Florian König den Rathausschlüssel von Emmingen-Liptingens Bürgermeister Joachim Löffler. Denn der, verkleidet als Sheriff, beendet nach 32 Jahren seine Karriere als Rathauschef. „Zum letzten Mal heißt der Schultes hier Löffler, ich war gesetzt. Denn der Rathausstuhl wird im September nun von jemandem anderen besetzt“, reimte Joachim Löffler von seinem Fenster aus. „Eine Rede vom Fenster hier wird es auch 2025 geben. Nur hält die Rede dann halt ein anderer eben“, stellte er fest.

Seine Rede nutzte er auch, um auf die Wichtigkeit der anstehenden Kommunalwahlen und die Tätigkeit des Gemeinderates aufmerksam zu machen. Und er erinnerte sich an seinen ersten Rathaussturm, als er eine Büttenrede hielt, die nicht jedem gefiel. „Da waren nur Mängel beschrieben, das Liebenswerte war leider ausgeblieben“, sagte er und verriet nur die ersten Sätze. „Als ich ins Dorf kam war ich platt, kein Mensch, kein Tier, was für ein Kaff! Diese Einleitung genügt, mehr werde ich nicht sagen, sonst muss ich am Ende noch Prügel ertragen“, so der Schultes, der sich mit dem, wie die Gemeinde heute da stehe, zufrieden zeigte.

Buchenberger-Chef Florian König (links) bekommt den Rathausschlüssel von Bürgermeister Joachim Löffler übergeben. (Foto: Linda Seiss )

Nachdem er den Schlüssel an die Buchenberger übergeben hatte, stellten mehr als 20 Holzmacher den Narrenbaum, der zuvor noch von einigen Kindern mit bunden Bändeln und Luftballons geschmückt worden war. Neben dem Musikverein Trachtenkapelle sorgten auch die Los Krawallos für Stimmung.

Rietheim-Weilheim geht Waldbaden

Damit hätte der neue Bürgermeister von Rietheim-Weilheim, Felix Cramer von Clausbruch, sicher nicht gerechnet: Zum Auftakt der Rathaus-Fasnet am Schmotzigen vollzog er nicht nur die obligatorische Schlüsselübergabe an die Narren. Überdies wurde er von drei „Spürnasen“ einigen Prüfungen unterzogen. „Wir wollen testen, ob unser Schultes tauglich ist und ob er’s recht macht“, so die drei als Sherlock Holmes verkleideten Ganspferch-Weiber augenzwinkernd.

Das Motto „Waldbaden“ hatte sich das Team aus dem Rathaus in Rietheim-Weilheim ausgesucht. (Foto: Sabine Doderer )

Und diese Prüfungen hatten es in sich. Zunächst musste er einen „Wadentest“ absolvieren: Mit verbundenen Augen sollte er durch Abtasten der Waden seine Mitarbeiter erkennen. Knifflig wurde auch die zweite Challenge: Hier musste er verschiedene Straßennamen und Gewanne den jeweiligen Ortsteilen Rietheim und Weilheim zuordnen. Närrischerweise waren natürlich auch nicht existente Namen darunter.

Die drei als Sherlock Holmes verkleideten Ganspferch-Weiber testeten den Bürgermeister in Rietheim-Weilheim bei seiner ersten Absetzung auf Herz und Niere. (Foto: Sabine Doderer )

Die „Spürnasen“ waren am Ende zufrieden und stellten fest, dass sich der Schultes wacker gehalten habe. Doch damit nicht genug der Prüfungen: Zuletzt sollte der für die närrischen Tage abgesetzte Schultes zwecks Gewichtsabnahme einen Hula-Hupp-Reifen um seine Taille kreisen lassen. Hier erntete er viel Applaus und noch mehr Lacher. Nachdem sie sich bei einem zünftigen Vesper gestärkt hatten, zogen die Narren unter Begleitung der musikalischen Notenchaoten glückselig weiter durch die Gemeinde.

Narren aus Schwandorf und Worndorf stürmen Rathaus in Neuhausen ob Eck

Nachdem die Schüler befreit waren, stürmten die Närrinnen und Narren aus Schwandorf und Worndorf das Rathaus in Neuhausen ob Eck, um die Verwaltung abzusetzen und das Rathaus zu schließen. Nach längerer Zeit war wieder eine neu formierte „Lumpenkapelle“ dabei.

Die neu formierte „Lumpenkapelle“ heizte die Stimmung ein. (Foto: Winfried Rimmele )

Mit einem Gedicht und Lob auf die Narren versuchte die Rathauschefin Marina Jung die Invasion abzuwehren und musste nach erfolgloser Gegenwehr den Schlüssel doch noch herausrücken. Angeführt vom Narrenpräsidenten Frank Hofmann vom Narrenverein Schwandorf besetzten die Burgwichtel, Kräuterweible und Burghexen aus Schwandorf sowie einige Stoabeißer aus Worndorf das Rathaus.

Narrenpräsident Frank Hofmann (links) nimmt Marina Jung (rechts) den Schlüssel aus der Hand. (Foto: Winfried Rimmele )

Nachdem sich alle bei Fasnetsküchle und Landjäger gestärkt und ihren unbändigen Durst mit Sekt, Selters und „Hopfensau“ gestillt hatten, zog der Narrentross von dannen, um in Schwandorf und Worndorf den Narrenbaum zu stellen.