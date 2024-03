Tuttlingen will Konkurrent Tübingen auf Distanz halten

Im Kampf um den Klassenverbleib hat der SC 04 Tuttlingen gegenüber dem nächsten Gegner, SV 03 Tübingen, aktuell die besseren Karten. Die Donaustädter haben vor dem Vergleich am Sonntag, 15 Uhr, in Tuttlingen einen Punkt mehr und drei Spiele weniger. Das soll auch mindestens so bleiben.

„Unsere Prio eins ist, einen direkten Konkurrenten auf Distanz zu halten“, sagt SC 04-Trainer Andreas Probst. Am besten mit einem Sieg, um die Lücke von vier Punkten zum rettenden Ufer und den SV Nehren nicht anwachsen zu lassen.

Dazu braucht es aber Tore und diese sind beim SC 04 in dieser Saison mit 18 Treffern (aus 16 Spielen) Mangelware. Ein Fakt, der Probst nicht verwundert. Schließlich musste der Verein nach der letztjährigen Aufstiegssaion mit Jan Babic auch einen 33-Tore-Stürmer zum SC Pfullendorf ziehen lassen. Eine Lücke, die bisher nicht kompensiert werden konnte.

Es ist aber auch ein Fakt, der Probst noch nicht sonderlich besorgt. Denn: „Wir kreieren uns ja genügend Chancen.“ Auch bei der Niederlage gegen das Topteam der Young Boys Reutlingen (2:5) habe sein Team „super gespielt. Wir haben uns nur nicht belohnt.“ Anders als seine Spieler sei Reutlingen abgezockter gewesen.

Mit vielen Spielformen und Torabschlüssen will Probst seinem Team den Druck nehmen, vor des Gegners Tor erfolgreich zu sein. Im Training würde dies auch gut klappen. „Da hauen sie die Dinger ja rein“, sagt Probst. Am Ende müssten die Spieler während der 90 Minuten selbst entscheiden, ob sie selbst abschließen oder abspielen. „Ich bin ja kein Joystick-Trainer, der immer reinruft, was die Jungs machen sollen.“

Hoffnungen ruhen auf Mario Giesler. Der frühere Verbandsliga-Akteur des FC Bad Dürrheim sei ein „echter Neuner“ und finde sich im Team immer besser zurecht. Gegen Reutlingen verhinderte nur eine spektakuläre Rettungstat eines YB-Verteidigers einen Treffer. „Er hatte den Torwart schon ausgespielt und dann schießt er den Spieler an, der in den Schuss springt.“

Unterstützung kann er in vorderster Front von Buba Camara bekommen. Er ist wie Aaron Barquero Schwarz wieder einsatzbereit.

Um gegen Tübingen erfolgreich zu sein -im Hinspiel gab es ein 4:2 für den SC 04 - hält Probst die Erwartungen niedrig. „Das ist ein wichtiges Spiel, aber nicht das entscheidende. Wir haben danach noch einige Spiele. Und wir steigen nicht ab. Wenn wir unseren Fußball durchziehen, können wir jedes Team schlagen.“