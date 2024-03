Döner oder zur Abwechslung Döner? Ein Essensangebot am Hochschulcampus Tuttlingen hat bislang gefehlt, es gibt weder Mensa noch Kantine. Also hat man sich an den umliegenden Imbiss-Buden verköstigt. Ein echter Standortnachteil, finden die Studenten Daniel Bienek und Peter Umbscheiden. Und vielleicht sogar der Grund, warum sich manche gegen ein Studium in Tuttlingen entschieden hätten.

Dieses Negativ-Kriterium gilt ab sofort nicht mehr. Nach vielen Jahren wurde eine Lösung gefunden: Mittagessen zu günstigen Studentenpreisen!

Seit Eröffnung ein Problem

Ab Montag, 18. März, können Studierende und Beschäftigte des Hochschulcampus in der Kantine des Klinikums zu Mittag essen. Es gibt Buffet, mehrere Essensmöglichkeiten stehen zur Auswahl. „Je nachdem, was man nimmt, variieren die Preise etwa zwischen drei und 5,50 Euro“, sagt Umbscheiden.

Die Studenten Peter Umbscheiden (links) und Daniel Bienek haben sich für eine Lösung eingesetzt. (Foto: Privat (2) )

Er und Bienek sind im Vorstand der Fachschaft Industrial Technologies, der einzigen Fakultät in Tuttlingen. Bienek, der schon seit Oktober 2020 in Tuttlingen studiert, erinnert sich, dass das Thema Essen von Anfang diskutiert wurde. „Im Grunde schon seit Eröffnung des Campus im Jahr 2009“, ergänzt er.

Das Essen wird bezuschusst

Immer ohne Erfolg. Erst jetzt sei mit der Kooperation zwischen der Hochschule und dem Klinikum eine Lösung gefunden worden. Die beiden zeigen sich beeindruckt davon, wie sehr das Klinikum daran interessiert gewesen sei, „uns zu unterstützen“, so Bienek.

Die günstigen Essenspreise sind nur deshalb möglich, weil das Studierendenwerk Freiburg die Mahlzeiten der HFU-Studenten in Tuttlingen bezuschussen, erklärt Anja Bieber, Leiterin Abteilung Strategie und Kommunikation der Hochschule Furtwangen.

Die Mittagspause wurde extra verlegt

Auch Mitarbeiter des Campus können im Klinikum essen, allerdings diese Bezuschussung. Für eine unkomplizierte Nutzung der Mensa im Klinikum soll eine Abrechnung der Mahlzeiten über die HFU-Karte der Hochschulangehörigen möglich sein. Derzeit wird die EDV für das Abrechnungssystem entsprechend programmiert.

Bienek und Umbscheiden haben den Weg von der Hochschule zum Klinikum Tuttlingen getestet. Hin dauert es etwa 14 Minuten, zurück nur elf. Klar, es macht einen Unterschied, ob man bergauf oder bergab gehen muss. Es fahren aber auch Busse. Die Mittagspause am Campus wurde deshalb extra verlegt, auf 13.10 bis 14.10 Uhr, in Anlehnung an den Busfahrplan.

50 Essen pro Tag angemeldet

Das Klinikum freue sich, den Wunsch der Studentinnen und Studenten nach einem warmen Mittagessen zu unterstützen, teilt Personaldirektor Oliver Butsch mit. Das Küchenteam um Chefkoch Erwin Werner steht bereit. Rund 180 Essen werden bislang jeden Mittag ausgegeben, so Aline Auer, Pressesprecherin des Klinikums. Die Hochschule hat sich ab Montag mit weiteren 50 Essern angemeldet.

Küchenchef Erwin Werner und sein Team stehen bereit. (Foto: Ingeborg Wagner )

Reicht das, bei mehr als 400 Studierenden? „Wir müssen erst mal Erfahrungen sammeln“, sagt Umbscheiden. Allerdings seien die Präsenzzeiten der Studenten durch Werkspraktika eingeschränkt, teils auch durch Online-Vorlesungen.

Voranmeldungen beim Klinikum seien nicht notwendig, auch deshalb nicht, weil die Studenten erst nach 13 Uhr essen werden. Zu dem Zeitpunkt haben die meisten Klinikmitarbeiter ihre Pause bereits beendet, so Butsch.

Zum Probeessen vor Ort

Die beiden Studenten, 27 und 21 Jahre alt, waren bereits zum Probeessen dort. „Wir waren hochzufrieden, das Essen hat eine tolle Qualität“, gibt Umbscheiden, der aus Geisingen-Leipferdingen kommt, als Bewertung ab. Der Medizintechnik-Student ist sich sicher: „Ich werde das Angebot definitiv regelmäßig nutzen.“

Ein Studienstandort ohne Essensmöglichkeiten sei gleich ein Stück unattraktiver. „Wir haben da definitiv große Lücke geschlossen“, meint er und ist sich sicher, dass die Studenten das dankend annehmen werden.

Bienek kommt dagegen nicht mehr in diesen Genuss. Er beendet sein Bachelor-Studium dieser Tage und wechselt für den Master an die Uni Freiburg.

Alternative Lieferung?

HFU-Rektorin Alexandra Bormann ist dankbar, dass sich die beiden Studierendenvertreter zusammen mit dem Förderverein des Hochschulcampus Tuttlingen für diese Lösung eingesetzt haben. „Diese Entwicklung ist ein wichtiger weiterer Baustein für die Zukunftsfähigkeit unseres Standorts.“ Kanzler Andrea Linke ergänzt: „Wir haben in der Vergangenheit immer wieder nach Lösungen gesucht, auch mit der Stadt Tuttlingen.“

Die Lieferung des Essens vom Klinikum zum Hochschulcampus war zunächst auch im Gespräch. Das habe sich aber von beiden Seiten aus als nicht praktikabel erwiesen. Nun eben der Fußmarsch. Oder der Bus.