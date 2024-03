Tuttlingen muss sich mit Unentschieden begnügen

Der SC 04 Tuttlingen ist im Abstiegskampf am Sonntag in der Fußball-Landesliga kein Befreiungsschlag gelungen. Das Team von Trainer Andreas Probst kam am Sonntag im Auswärtsspiel beim Schlusslicht der Sportfreunde Gechingen nicht über ein 1:1 (0:0) hinaus und steht damit weiter auf einem Abstiegsplatz.

Laut Probst habe sein Team in der ersten Hälfte „gefühlt 80 Prozent Ballbesitz gehabt. Der Gegner wollte und konnte das Spiel nicht machen. Wir haben das Spiel verwaltet und vier sehr gute Abschlüsse mit Einschussmöglichkeiten gehabt, die wir nicht verwertet haben und nur auf den Torwart geschossen haben“, betonte Probst. Gechingen kreierte keine Chancen im ersten Durchgang.

Die zweite Hälfte begann wie die erste mit dem Spiel auf das Tor von Gechingen. Aber: Nach einer kurz ausgeführten Ecke des SC 04 Tuttlingen setzten die Gechinger die Gäste unter Bedrängnis, gewann den Ball und schossen ihn nach vorne. In einem Eins-gegen-Eins setzten sich die Hausherren durch und Salvatore Tommasi lief alleine auf das Tor zu und netzte rechts unten im Toreck ein (55.).

Tuttlingen drang im Anschluss oft über außen durch, kam mehrfach in den Sechzehner des Gegners. „Aber wir standen uns oft selbst im Weg oder schossen direkt auf den Torwart“, so Andreas Probst. In der 71. Minute setzte Robin Petrowski einen Freistoß an die Querlatte, von dort Flog der Ball auf den Hinterkopf des Torwarts und landete schließlich auf der Linie. Marcel Misic drückte den Ball schließlich ins Tor zum 1:1-Endstand.

Gechingen warf gegen Ende alles nach vorne. In der Nachspielzeit hätte deshalb auf beiden Seiten der Siegtreffer fallen können. Zunächst schossen die Hausherren an den linken Innenpfosten. Von dort sprang der Ball in die Hände von Tuttlingens Torwart Andrei-Alexandru Burdun. Dieser leitete einen schnellen Konter ein. Emir Cesmeciler brach mit Ball über den rechten Flügel durch, legte ihn zurück auf Robin Petrowski, der aus sieben Metern erneut den Torwart anschoss. Somit blieb es trotz spannender Schlussphase beim 1:1. „Über die 90 Minuten hinweg gesehen, hätten wir das Spiel gewinnen müssen, und das wäre auch verdient gewesen. Gegen Ende war es eher ausgeglichen“, so Probst abschließend, der sich erneut über die schlechten Chancenverwertung seines Teams ärgert.

SC 04 Tuttlingen: Andrei-Alexandru Burdun, Patrick Renner, Aaron Barquero Schwarz, Marcel Misic (88. Stefan Oprea), Alexandru-Claudiu Török (78. Esad Kadric), Robin Petrowski, Emir Cesmeciler, Moritz Walz, Buba Camara (73. Lukas Pascal Stengelin), Mario Giesler, Nico Wieneke.

Tore: 1:0 (55.) Salvatore Tommasi, 1:1 (71.) Marcel Misic. Gelbe Karten: 5/3. Schiedsrichter: David Schmid. Zuschauer: 148.