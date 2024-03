Tuttlingen lässt zu viele Chancen liegen

(schn) - Mit einem deutlichen Chancenplus in der ersten Hälfte aber nur zwei Toren über 90 Minuten verliert der SC 04 Tuttlingen in der Fußball-Landesliga sein Auswärtsspiel gegen Young Boys Reutlingen mit 2:5 und bleibt damit in der Tabelle auf einem Abstiegsplatz sitzen.

Der Trainer des SC 04 Tuttlingen Andreas Probst sah von Beginn an ein gutes Fußballspiel seines Teams, das sich in den Anfangsminuten mehrere Chancen herausspielte. Alexandru-Claudiu Török traf schließlich in der zwölften Minute zum 1:0 für die Tuttlinger ins rechte Eck, nachdem sich Emir Cesmeciler über den rechten Flügel durchsetzte. „Eigentlich hätten wir schon drei Tore vor unserer Führung schießen müssen“, bemängelte Tuttlingens Trainer Andreas Probst die Chancenverwertung. Die Hausherren nutzten nur sechs Minuten später ihre erste herausgespielte Torchance zum 1:1-Ausgleich und zeigten sich damit deutlich effektiver als der Gast.

Bis auf die Chancenauswertung war Probst mit dem Auftreten seiner Mannschaft gegen den Tabellendritten in Hälfte eins rundum zufrieden: „Wir haben ruhig und nicht überhastet gespielt, auch über außen. Genauso haben wir klasse verteidigt.“

Der Trainer weiter: „In der Halbzeit haben wir uns zum Ziel gesetzt, im zweiten Durchgang genau so weiterzuspielen wie in Hälfte eins.“ Doch es kam für den SC 04 ganz anders. Direkt nach Wiederanpfiff erzielte Young Boys Reutlingen das zweite Tor und nur etwas mehr als eine Minute später erhöhten sie sogar auf 3:1 - ein Doppelschlag. Probst: „Ich war noch nicht einmal auf der Bank gesessen und schon haben wir zwei weitere Treffer bekommen:“

Und es kam noch schlimmer für den SC 04. Durch einen wie es Probst bezeichnete „fatalen Fehlpass“ aus dem Zentrum heraus in den Fuß des Gegners konterten die Reutlinger die Gäste aus und erzielten das vorentscheidende 4:1. Dennoch ließ Tuttlingen die Köpfe nicht hängen: Esad Kadric vollendete in der 60. Minute einen schönen Spielzug und verkürzte auf 2:4. Erneut lieferte Cesmeciler die Vorarbeit über den Flügel. Die Chance auf den Anschluss ließ der SC 04 wenige Minuten später ungenutzt liegen.

Die Reutlinger setzten mit dem ihrem fünften Treffer den Schlusspunkt. „Wir belohnen uns nicht für den ganzen Aufwand, den wir betreiben. Wir schenken in dieser Saison immer wieder den Sieg her“, ärgerte sich Probst und fügte hinzu: „Wir müssen es schaffen, über 90 Minuten konstant guten Fußball spielen und konstant verteidigen“.

SC 04: Andrei-Alexandru Burdun, Patrick Renner, Marcel Misic, Alexandru-Claudiu Török (78. Gabriel-Razvan Tomulescu), Robin Petrowski, Esad Kadric (73. Zvonimir Zovko), Emir Cesmeciler, Moritz Walz, Mario Giesler, Nico Wieneke, Lukas Pascal Stengelin (28. Jeremy Cerqueira Ruiz). Tore: 0:1 (12.) Alexandru-Claudiu Török, 1:1 (18.) Aleksander Krsic, 2:1 (46.) Thomas Michael Diescher, 3:1 (48.) und 4:1 (56.) beide Aleksander Krsic, 4:2 (60.) Esad Kadric, 5:2 (90.) Panagiotis Nakos. Gelbe Karten: 1/0. Schiedsrichter: Dominik Englmann. Zuschauer: 100.