TUPF-Anmeldewoche beginnt

Vom 19. bis 23. Februar läuft die Anmeldewoche für die TUPF in den Osterferien. Familien in Tuttlingen haben die Möglichkeit, ihre Kinder in den Osterferien für die verschiedenen Betreuungsangebote anzumelden.

Das TUPF-Programm für die Osterferien 2024 steht und ist online unter www.tupf.ferienprogramm-online.de zu finden. Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren werden jeweils von 7.30 bis 14 Uhr betreut. Zudem gibt es flexible Bring- und Abholzeiten von 7.30 bis 8 Uhr und von 13.30 bis 14 Uhr. Anmelden kann man sich vom 19. bis zum 23. Februar ausschließlich online unter www.tupf.ferienprogramm-online.de. Die Vergabe der Betreuungsplätze erfolgt nach Anmeldedatum.