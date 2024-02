Trainer der Donautal-HSG trifft auf seine ehemalige Spielmacherin aus Bietigheim

Heimspielzeit ist die beste Zeit: Die überbezirklich spielenden Handball-Mannschaften haben am Wochenende allesamt die Gastgeberrolle inne. Sowohl die Damen (Oberliga) als auch die Herren (Verbandsliga) der HSG Fridingen/Mühlheim empfangen den TSV Bönnigheim. In der Landesliga der Männer erwartet der TV Spaichingen die Reserve des TV Weilstetten und der TV Aixheim die HSG Rottweil zum Derby-Reigen.

Oberliga Frauen Abstiegsrunde

HSG Fridingen/Mühheim - TSV Bönnigheim (Samstag, 20 Uhr, Sepp-Hipp-Halle in Fridingen). Eine volle Hütte erwartet die HSG Fridingen/Mühlheim beim großen Heimspieltag in Fridingen. Und die Unterstützung durch die Kulisse können die Damen I gut gebrauchen. „In der Tabelle liegen alle eng beieinander. Man sieht es an den Ergebnissen, dass jeder jeden schlagen kann“, blickt HSG-Trainer Klaus Hüppchen auf das Heimspiel gegen den TSV Bönnigheim, der seiner Expertise nach über eine starke Rückraum-Achse verfügt, die die Donautal-Abwehr in ihre Schranken weisen und in den Griff bekommen sollte.

Die zentrale Rückraumspielerin und Spielmacherin Sonja Christel hat Hüppchen seinerzeit bei der SG BBM Bietigheim II selbst trainiert und weiß um ihre Stärken. „Ich denke aber, dass wir diese Mannschaft schlagen können“, ist der HSG-Trainer optimistisch. Entscheidend sei dabei aber, dass seine Spielerinnen sich nicht durch schlechte Phasen im Spiel den Schneid abkaufen lassen wie zuletzt im Spiel gegen den SV Hohenacker-Neustadt. „Da haben wir mit zu wenig Mut gespielt. Wir dürfen nicht die Segel streichen, wenn einmal etwas nicht gelingt und es nicht so läuft. Man muss weitermachen, dann kann man am Ende erhobenen Hauptes vom Feld gehen. Das gilt für alle Sportarten und alle Ligen. Wir wollen mutig spielen und die zwei Punkte daheim behalten“, fordert Hüppchen.

Patricia Rebholz ist die Woche wieder ins Training eingestiegen, Miriam Höfig fällt wegen eines privaten Termins aus.

Verbandsliga Männer

HSG Fridingen/Mühlheim - TSV Bönnigheim (Samstag, 17.50 Uhr, Sepp-Hipp-Halle in Fridingen/Hinspiel: 31:32). Bei der HSG Fridingen/Mühlheim ist die Lage ernster denn je. Nach zuletzt zwei gewonnen Heimspielen werden die Personalsorgen immer größer, das letzte Spiel bei der SU Neckarsulm ging unnötigerweise verloren. Nun geht es vor eigenem Publikum weiter mit dem Rückspiel gegen den TSV Bönnigheim, wo das Hinspiel zu Saisonbeginn denkbar knapp verloren ging. „Das war kein schlechtes Spiel von uns, aber es hat nicht gereicht“, blickt HSG-Trainer Deniz Parlak zurück.

Die Aufgabe wird im Rückspiel nun bei Weitem nicht leichter. „Aufsteiger Bönnigheim hat sich super in der Liga etabliert, steht auf Rang fünf. Sie haben schon früh gezeigt, dass sie mit dem Abstiegskampf nichts zu tun haben werden“, sagt Parlak. Seine Mannschaft muss nach den zahlreichen Ausfällen über sich hinauswachsen. „Jetzt ist jeder einzelne von uns gefragt, auch der Trainer. Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken und eine absolute Einheit bilden und das auf der Platte auch zeigen“, fordert der HSG-Coach. „Wir machen immer noch zu viele Fehler und zerstören uns die ganze Arbeit. Das müssen wir abstellen!“ Taktisch bereite man sich auf den Gegner nicht speziell vor, rücke aber im Training das Zwei-gegen-zwei in der Abwehr in den Fokus, „weil Bönnigheim mit wurfgewaltigen Rückraumspielern und einem starken Kreisläufer auftritt“. Darauf wolle man sich entsprechend einstellen. Ansonsten gelte es, die Krallen auszufahren. „Wir haben die Chance auf diese zwei wichtigen Punkte. Und wir wollen diese unbedingt holen!“ Daniel Hipp wird weiterhin pausieren müssen.

Landesliga Männer

TV Aixheim - HSG Rottweil (Sonntag, 18 Uhr, Sporthalle in Aldingen/Hinspiel: 26:25). Das Hinspiel hatte der TV Aixheim knapp für sich entschieden, obwohl die Truppe von Trainer Manuel Schmelovski die Begegnung über weite Teile dominierte. „Im Hinspiel haben wir 45 Minuten lang die Partie im Griff gehabt, waren sogar vier, fünf Tore vorn, aber haben dann aus unerklärlichen Gründen den Faden verloren. Dann wurde es noch einmal richtig eng. Kurz vor Schluss haben wir den entscheidenden Siebenmeter reingemacht und gewonnen“, erinnert sich Schmelovski an die Derbyatmosphäre.

Und spannend wird es auch im Hinspiel, wenn der Gastgeber als Tabellendritter den Fünftplatzierten der Landesliga in eigener Halle empfängt. „Das wird wieder ein heißer Tanz. Wir legen den vollen Fokus auf uns und unser Spiel. Es sind acht Punkte Abstand auf Rang vier, den Vorsprung wollen wir ausbauen und den Abstand in der Tabelle vergrößern“, gibt der TVA-Trainer die Richtung für seine Jungs vor.

Ausfallen wird Philip Klingseisen, ansonsten hat Schmelovski die „Qual der Wahl, welche 14 ich vom 16er-Kader aufstelle“.

TV Spaichingen - TV Weilstetten II (Sonntag, 18 Uhr, Sporthalle Unterbach in Spaichingen/Hinspiel: 30:25). Nach vier Wochen Pause startet auch der TV Spaichingen wieder in den Ligabetrieb. Zu Beginn der Rückrunde fuhren die Mannen um Trainer Alexander Job einen 38:34-Auswärtssieg beim VfL Waiblingen II ein. „Wir freuen uns auf das erste Heimspiel in der Rückrunde, das auch gleichzeitig ein Derby ist“, blickt Job auf die Begegnung am Sonntag. Zwar hat der TV-Coachgute Erinnerungen an das erfolgreiche Hinspiel gegen die Weil-stetter Reserve, doch die Vorzeichen für das Rückspiel stehen unter anderen personellen Voraussetzungen. David Baier und Florian Merkt, die im Hinspiel noch mitwirkten, fallen verletzt aus. „Das wird ein anderes Spiel werden, da wir mit insgesamt fünf Langzeitverletzten im Kader haushalten müssen. Da ist es gut, dass Nico De Bellis wieder zurück ist. Das tut uns gut. Zu diesem Zeitpunkt der Saison brauchen wir keine neuen Verletzten mehr“, beschreibt Job die Situation vor dem Lokalduell.

Mit Nick Wenzler und Fabian Schuhmacher hat der TV Spaichingen allerdings talentierten Nachwuchs am Start. Die beiden A-Jugendlichen haben sich laut Trainer Job gut eingefügt und spielen bereits auf Landesliga-Niveau, können der Mannschaft im Kampf um den Klassenerhalt mehr als aushelfen.

Gegen Weilstetten fordert Job wieder eine gute Abwehr ein, die vor allem die eigenen Torhüter schnell und gut ins Spiel bringen will, um den Gegner am Kreis zu stören und dann mit schnellen Gegenstößen leichte Treffer zu markieren. „Dann wollen wir auf zwei Punkte und einen Heimsieg hinarbeiten, um das Thema Klassenerhalt so früh wie möglich hinter uns zu lassen“, sagt Job.