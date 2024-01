Tabellenprimus HSG Baar empfängt das Schlusslicht der Liga

Der Tabellenführerder Handball-Bezirksliga der Männer, HSG Baar, geht als klarer Favorit in sein Heimspiel gegen Schlusslicht Dunningen/Schramberg II.

Bezirksliga Männer

HSG Baar - SG Dunningen/Schramberg II (Samstag, 19.35 Uhr, Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Der Tabellenletzte Dunningen/Schramberg II will sich besser verkaufen als bei der deutlichen Niederlage im Hinrundenspiel. Doch der Landesliga-Absteiger HSG Baar steht noch ohne Punktverlust souverän an der Tabellenspitze und strebt den sofortigen Wiederaufstieg an. Alles andere als ein Sieg der HSG Baar wäre daher eine Sensation.

VfH Schwenningen - HSG Rietheim-Weilheim (Samstag, 20 Uhr, Eichberghalle in Blumberg). Mit jeweils erst vier Siegen blieben beide Mannschaften bislang weit hinter den Erwartungen zurück. Mann kann daher ein interessantes Mittelfeldduell der beiden Tabellennachbarn erwarten. Beide Teams wollen sich etwas weiter nach vorn orientieren, einen erkennbaren Favoriten gibt es dabei aber nicht.

HSG Albstadt II - HK Ostdorf/Geislingen (Samstag, 18 Uhr, Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen). Beide Mannschaften haben sechs Minuspunkte und somit noch gute Chancen auf den zweiten Platz. Man kann daher ein spannendes Verfolgerduell erwarten, bei dem sich beide Teams nichts schenken werden. Auf Grund der bislang gezeigten Leistungen wird hier wohl auch die Tagesform entscheiden.

TV Onstmettingen - TV Streichen (Samstag, 19.30 Uhr, Raichberghalle). Aufsteiger Onstmettingen spielt bislang eine gute Saison und konnte sich auch im Hinspiel sicher durchsetzen. Vor eigenem Publikum will man den fünften Platz festigen. Streichen braucht die Punkte aber ganz dringend, denn der Gast befindet sich noch mitten im Abstiegskampf. Der Heimvorteil spricht aber erneut für den TVO.

Bezirksliga Frauen

TV Onstmettingen - TV Weil-stetten II (Samstag, 17.30 Uhr, Raichberghalle). Die Onstmettingerinnen haben bislang erst fünf Spiele absolviert. Mit nur drei Minuspunkten haben sie aber durchaus noch Chancen auf einen der vorderen Plätze. Diese wollen sie vor eigenem Publikum auch nutzen. Der Tabellenletzte aus Weilstetten, der bislang erst einen Sieg verbuchen konnte, gilt daher auch nur als Außenseiter.

HWB Winterlingen-Bitz - TV Spaichingen (Sonntag, 15 Uhr, Sporthalle in Bitz). Die Gastgeberinnen haben bislang drei Minuspunkte auf dem Konto und der Gast aus Spaichingen zwei. Somit haben beide Teams durchaus noch Chancen im Titelrennen. Es wird daher ein Kampf auf Biegen und Brechen erwartet, bei dem am Ende wohl die Tagesform über den Erfolg entscheiden wird.

Bezirksklasse Männer

HC Frittlingen-Balgheim-Neufra - TV Aixheim II (Samstag, 20.15 Uhr, Leintalhalle in Frittlingen). Nach der deutlichen Niederlage im Hinspiel hat der Tabellenletzte in eigener Halle etwas gutzumachen. Mit einem Heimsieg könnte der HC sogar die rote Laterne abgeben. Der bisherige Saisonverlauf spricht aber eher für die Gäste aus Aixheim.

HWB Winterlingen-Bitz - HSG Rietheim-Weilheim II (Sonntag, 17 Uhr, Sporthalle in Bitz). Der Tabellenzweite Winterlingen-Bitz ist bislang die einzige Mannschaft, die noch keinen Punkt abgeben musste. In eigener Halle will man die weiße Weste natürlich verteidigen. Die Gäste brauchen die Punkte aber ebenfalls, denn sie stehen nur zwei Punkte vor dem Tabellenletzten. Der Heimvorteil spricht aber ganz klar für den HWB.

Bezirksklasse Frauen

HSG Baar II - HSG Schwenningen (Samstag, 15.25 Uhr, Hohenlupfen-Sporthalle in Talheim). Mit einem Sieg können die Gastgeberinnen wieder die Tabellenführung übernehmen, Das erste Spiel konnten sie auch sicher für sich entscheiden. Das noch sieglose Schlusslicht aus Schwenningen reist daher auch nur als Außenseiter an.

Kreisliga A Männer

TV Hechingen - HK Ostdorf/Geislingen II (Samstag, 19.30 Uhr, Kreissporthalle in Hechingen).

Kreisliga A Frauen

HSG Albstadt II -HK Ostdorf/Geislingen II (Sonntag, 15 Uhr, Mazmannhalle in Albstadt-Ebingen).

Kreisliga B Männer

Die Begegnungen: TV Onstmettingen II - TV Streichen II (Samstag, 12.15 Uhr, Raichberghalle), HWB Winterlingen-Bitz II - HSG Rietheim-Weilheim III (Sonntag, 13.30 Uhr, Sporthalle in Bitz).