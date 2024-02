Ein Minus von 38,8 Millionen Euro an Steuereinnahmen verbucht das Finanzamt Tuttlingen im Vergleich zu 2022. Geht man noch ein weiteres Jahr zurück, dann beträgt der Rückgang sogar fast 100 Millionen Euro. Vor allem bei der Einkommenssteuer und der Umsatzsteuer sind Einbrüche zu verzeichnen.

Unterm Strich hat das Finanzamt im vergangenen Jahr 862,3 Millionen Euro eingenommen. Es gab schon Jahre - zum Beispiel 2019 - da kratzte das Ergebnis an der Ein-Milliarden-Euro-Marke.

Im Grunde sind es nur Zahlen

Doch was sagt die aktuelle Bilanz über den Wirtschaftsstandort Kreis Tuttlingen aus? Das alleine aus der Bilanz des Finanzsamts herauslesen zu wollen, ist schlicht nicht möglich. „Wir sehen im Grunde nur die nackten Zahlen“, sagt die Tuttlinger Finanzamtsleiterin Melanie Kann. Und richtet den Blick auf die Lohnsteuer, die im Gegensatz zum allgemeinen Ergebnis deutlich gestiegen ist: von 480,8 auf 504,6 Millionen Euro.

Das deutet auf eine recht stabile Wirtschaftslage hin" Melanie Kann

Alle Arbeitnehmer, die angestellt sind, bezahlen Lohnsteuer. Also kann der Anstieg daran liegen, dass mehr Menschen Arbeit haben. Oder auch an Tarif- oder anderen Lohnsteigerungen. „Das deutet doch auf eine recht stabile Wirtschaftslage und eine gute Arbeitsmarktsituation hin“, findet Kann.

Das betrifft vor allem Unternehmen

Fast um den gleichen Betrag - 22,9 Millionen Euro - sanken die Einkommenssteuereinnahmen in 2023. Diese Steuer entrichten Selbstständige auf ihr Einkommen. Ein leichter Rückgang (minus 3,6 Millionen Euro) zeigt sich auch bei der Körperschaftssteuer, die Steuer auf das Einkommen von juristischen Personen, also beispielsweise Kapitalgesellschaften wie GmbH oder AG.

Bei der Umsatzsteuer muss das Finanzam zahlen

Interessant ist der Blick auf die Umsatzsteuer, landläufig kennt man sie auch als Mehrwertsteuer. Sie ist eine reine Verbrauchssteuer. Jeder, der etwas kauft, bezahlt an den Staat Mehrwertsteuer, die im Preis inbegriffen ist. Da hat das Finanzamt gar nicht erst Geld eingenommen, sondern musste 28,9 Millionen Euro rückerstatten, beziehungsweise ausbezahlen. Im Jahr davor gab es auch eine Rückerstattung, aber nur von 2,4 Millionen Euro.

Ein bisschen wie Kaffeesatz-Leserei" Melanie Kann

Was sagt diese Zahl nun aus? Sie kann aufzeigen, dass weniger konsumiert und Betriebe auch weniger eingenommen haben. Ein solcher Rückgang kann aber auch darauf hinweisen, dass es hohe Investitionen der hiesigen Unternehmen gab. Dadurch fallen hohe Vorsteuerbeträge an, die das Finanzamt dann wiedererstattet. Melanie Kann weist darauf hin, dass das alles nur mögliche Deutungen sind, ein bisschen wie Kaffeesatz-Leserei.

Die weitere Übersicht:

Kirchensteuer: Sie sank von 33 Millionen (2022) auf 30,2 Millionen Euro. Das ist keine Überraschung. Im Jahr 2022 verbuchten die beiden christlichen Konfessionen in Deutschland 902.000 Kirchenaustritte, ein nie dagewesener Negativrekord. Laut Statistiker blieb dieser Wert auch 2023 hoch, wenn auch nicht auf diesem Niveau.

Kapitalertragssteuer und Zinsabschlagssteuer: Bei beiden steht eine Steigerung in der Bilanz des Finanzamts. Die Einnahmen der Kapitalertragssteuer betrugen 33,9 Millionen Euro (plus 1,4 Millionen). Bei der Zinsabschlagssteuer waren es 5,8 Millionen Euro (Plus 2,9 Millionen): Diese Steuern fallen an, wenn Unternehmen Gewinnverteilungsbeschlüsse machen und Geld ausschütten. Sie wird auf alle Kapitalerträge im Inland erhoben, wie zum Beispiel Zinsen aus Kapitalerträgen, Dividenden, Erträge aus Termingeschäften oder Investmentfonds.

Grunderwerbssteuer: Sie sank deutlich von 21,5 auf 13,7 Millionen Euro. Das knüpft an dem an, was auch die regionalen Spar- und Volksbanken deutlich gemerkt haben. Bereits im dritten Quartal 2022 brachen die Nachfragen nach Baukrediten schlagartig ein. Die Bauzinsen stiegen, die Baukosten noch mehr. Das macht die Geldanlage in Immobilien weniger attraktiv.

Zu beachten ist, dass sich all diese Zahlen auf die Einnahmen des Finanzamts im Jahr 2023 beziehen. Doch da steckt eine zeitliche Verschiebung drin, sowohl bei Firmen und Unternehmen wie bei Privatpersonen.

Und wer sich jetzt fragt, bis wann er seine Steuererklärung für 2023 abgeben muss: bis 2. September dieses Jahres. Wer sie mit einem Steuerberater oder einem Lohnsteuerhilfeverein macht, hat länger Zeit. So läuft die Frist zur Abgabe erst im Juni 2025 ab.