Städtisches Blasorchester veranstaltet offene Proben

Das Städtisches Blasorchester (SBO) Tuttlingen veranstaltet am Freitag, 26. Januar, und Freitag, 2. Februar, offene Proben. Beginn ist um 19.30 Uhr im Gemeindehaus Tuttlingen, Gartenstraße 1. Wer ein Blas- bzw. Schlaginstrument spielt, eine musikalische Herausforderung sucht und/oder in einem Orchester spielen will, ist unverbindlich zum „Schnuppern“ eingeladen. Das SBO ist ein Verein, der das ganze Jahr über musiziert und bei dem die Gemeinschaft nicht zu kurz kommt. Vorausgesetzt wird ein gewisses Maß an musikalischem Können voraus. Bei Fragen und für optimale Vorbereitung können sich Interessiert per Mail an [email protected] melden. Weitere Informationen gibt es auf der Homepage www.sbo-tuttlingen.de