Stadtwerke verlegen Fernwärmeleitungen

Der Fernwärme-Ausbau in der Tuttlinger Innenstadt wird nach der Winterpause wieder aufgenommen. Kommende Woche, ab dem 11. März, startet der erste Bauabschnitt in der Uhlandstraße. Bis August soll die Leitung im Drei-Kronen-Hof ankommen, heißt es in einer Pressemitteilung.

Dekarbonisierung der Wärmeversorgung in der Tuttlinger Innenstadt ist das erklärte Ziel der Stadtwerke Tuttlingen (swt). Will heißen: Die Wärmeversorgung der Innenstadt Gebäude peu-à-peu auf nachhaltige, möglichst regional verfügbare Energieträger umstellen. Durch den Einsatz kohlenstoffarmer Energiequellen sollen Kohlendioxidemissionen reduziert werden. Erzeugt wird die klimafreundliche Wärme in den swt-Heizzentralen. Transportiert wird die Wärme in isolierten Leitungen, die unter der Straße verlegt werden. Und an dieser Stelle beginnt der unangenehme, wenn auch vorrübergehende, Teil der Energiewende: Baustellen für die Bürgerinnen und Bürger, verbunden mit Umleitungen und Verkehrsbeeinträchtigungen. Daher informiert die swt über die kommenden Baustellen, heißt es in der Pressemitteilung.

Ab 11. März starten die Bauarbeiten für die Fernwärme in der Uhlandstraße im Abschnitt Karlschule bis Kronenstraße. Der Einbindepunkt an das Bestandsnetz vor der Karlsschule sowie die Querung der Kronenstraße erfolgt in den Osterferien ab 25. März. Dieser Zeitpunkt ist bewusst so gewählt, damit die Einschränkungen im Straßenverkehr soweit als möglich in die schulfreie Zeit fallen, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nach den Osterferien wandert die Baustelle in die Obere Vorstadt. Die Querung des ZOB ist wiederum in den Pfingstferien geplant, um auch hier die schulfreie Zeit zu nutzen. Damit sollen die Verkehrseinschränkungen für die Bürgerinnen und Bürger so gering wie möglich gehalten werden. In der Oberamteistraße (Abschnitt Jägerhofstraße bis Obere Hauptstraße) wird die Fernwärmeleitung nach den Pfingstferien verlegt. Für Juli ist der Bauabschnitt in der Obere Hauptstraße bis Drei-Kronen-Hof/Musikschule vorgesehen.

Diese Zeitplanung ist unter dem Vorbehalt zu verstehen, dass alle Baumaßnahmen planmäßig ablaufen. Treten keine unvorhersehbaren Ereignisse auf, ist im August mit einem Abschluss der Bauarbeiten in diesem Innenstadt-Bereich zu rechnen.

Während der Bauarbeiten ist mit einem erhöhten Lärmaufkommen sowie Einschränkungen im Straßenverkehr zu rechnen. Für die entstehenden Behinderungen im Bereich der Baustellen und für den Wegfall von Parkplätzen bittet die swt um Verständnis. Die Anwohner werden per Brief informiert. Ausführende Bauunternehmen sind die Firmen L.Störk aus Emmingen-Liptingen und Omexom aus Trossingen.