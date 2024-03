Stadtwerke bauen Fernwärmeleitung in der Waaghausstraße

Der Ausbau der Fernwärme geht auch im Bereich Rathaus voran. Den ersten Bauabschnitt von der Kreuzung Donaustraße/Donaustraße gegenüber Hausnummer 52 bis zur Kreuzung Waaghausstraße/Helfereistraße/Place de Draguignan wurde im vergangenen Jahr fertiggestellt. Aufgrund des starken Wintereinbruchs konnte mit dem zweiten Bauabschnitt in der Waaghausstraße nicht mehr begonnen werden. Daher musste der zweite Abschnitt auf dieses Frühjahr verlegt werden.

Dafür starten ab Montag, 18. März, die Tiefbauarbeiten in der Waaghausstraße. Läuft alles nach Plan, sind die Arbeiten in der Woche nach den Osterferien abgeschlossen. Die Stadtwerke Tuttlingen GmbH (swt) versucht alles, um die Einschränkungen für die Anwohner und für die Geschäfte in der Innenstadt auf ein Minimum zu reduzieren.

Im Rahmen der kommunalen Wärmeplanung erschließt die swt nahezu die gesamte Innenstadt mit Fernwärme. Damit leistet die swt einen wesentlichen Beitrag zur Dekarbonisierung der Wärmeversorgung. Bereits seit über 20 Jahren setzt die swt auf Heizwerke, die mit Holz-Hackschnitzel oder Holz-Pellets betrieben werden. Eine Holz-Pellet Heizanlage der swt steht in der Weimarstraße 3 und soll künftig weitere Gebäude der Innenstadt, darunter auch das Rathaus, mit klimafreundlicher Wärme versorgen. Um Synergieeffekte zu nutzen, werden außerdem neue Stromleitungen zur Stromnetzverstärkung verlegt.