Stadthalle Tuttlingen bringt The Chippendales wieder auf die Bühne.

Das Herbstprogramm 2024 in der Stadthalle Tuttlingen bringt ein Wiedersehen mit den Chippendales. Die US-Show- und Tanztruppe aus Las Vegas kommt am Samstag, 26. Oktober, an die Donau. Als eine der ersten Veranstaltungen der Saison 2024/25 geht die neue Show „Welcome to Chippendales“ jetzt in den vergünstigten Vorverkauf. Einmal mehr möchten die Chippendales auch in Tuttlingen für ein volles Haus und viel Begeisterung auf den Rängen sorgen, wenn sie von Mitte Oktober bis Ende November mit ihrer Show in 27 deutschen Städten zwischen Hamburg und München zu sehen sein werden, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Vorverkauf ist eröffnet.

Hot, hotter… Chippendales! Zum ersten Mal seit fünf Jahren heizen die Gentlemen aus Las Vegas mit den legendären Manschetten und Fliege auf der Herbsttour 2024 auch ihre Fans in Tuttlingen wieder gehörig an. Die erfolgreiche Männertruppe bietet eine perfekt durchchoreografierte und durchgestylte Hochglanzerotik-Show aus Musik, Tanz, Strip und perfekten Proportionen. Ihre Entertainment-Inszenierungen haben zwar nichts mit der Realität zu tun, stehen aber für eine Menge sauberen Spaßes.

Die Geschichte der Chippendales, die vor über 40 Jahren im legendären Rio All-Suites Hotel and Casino in Las Vegas in den USA begann, spricht für sich. Seit 1979 und seit 1992 auch in Deutschland bietet die niveauvollste Revueshow für Frauen, die oft kopiert, aber nie erreicht wurde, genau das, was sich alle Damen wünschen: Die Chippendales mit den berühmten „collars and cuffs“ (Kragen und Manschetten) sind Männer wie aus dem Bilderbuch. Sie etablierten die erste rein männliche Tanzgruppe der Geschichte für ein weibliches Publikum und wurden zu einem Phänomen der Popkultur, heißt es in der Mitteilung weiter.

Auf ihrer neuen „Welcome to the Chippendales“-Tour lassen sie nicht nur die Hüllen fallen, sondern präsentieren bei den Shows einmal mehr exzellente Tanzperformance, prickelnde Interaktionen, mitreißende Musikperformances und sensationelle Choreografien.

Karten für die Veranstaltung in der Stadthalle Tuttlingen gibt es jetzt in drei Kategorien ab 45,98 Euro (inklusive Gebühren) im vergünstigten Vorverkauf bei der Ticketbox in Tuttlingen, online unter www.tuttlinger-hallen.de, per Telefon-Hotline unter 07461/910996 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen für das Kultur-Ticket Schwarzwald-Baar-Heuberg in der Region in den Landkreisen Rottweil, Schwarzwald-Baar und Tuttlingen.