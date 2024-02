Stadthalle Tuttlingen bietet FSJ Kultur an

Wer tritt bei den Tuttlinger Hallen in die Fußstapfen von Lea Heinemann? Die 19-jährige Tuttlingerin versieht nach ihrem Abitur im vergangenen Jahr und noch bis Ende August die FSJ-Einsatzstelle bei dem städtischen Unternehmen. Ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) in der Kultur bieten die Tuttlinger Hallen wie bereits seit elf Jahren auch ab Herbst diesen Jahres wieder an. Es bietet einer städtischen Pressemitteilung zufolge tolle Chancen für Jugendliche im Alter zwischen 18 und 26 Jahren. Das Jahr in der Stadthalle Tuttlingen bietet nämlich zwölf Monate Gelegenheit, um hinter die Kulissen eines Kulturbetriebs zu blicken, eigene Projekte zu verwirklichen und sich ein Bild von der kulturellen Arbeitswelt zu machen - Einblicke hinter die Kulissen des Kleinkunstwettbewerbs Tuttlinger Krähe und des Festivals Honberg-Sommer inklusive. Bewerbungen sind ab sofort und bis 15. März möglich. Die Anmeldung kann nur online über ein zentrales Internetportal erfolgen.

„Wer sich bewerben möchte, sollte vor allem Interesse an der Kultur und Einsatzbereitschaft mitbringen“, sagt Michael Baur. Mit der Stadthalle Tuttlingen steht ab 1. September wieder ein modernes Veranstaltungszentrum als Einsatzort zu Verfügung: „Unser Betrieb kümmert sich um rund 350 Veranstaltungen jährlich vom Klassikkonzert über die Firmentagung bis hin zum Festival Honberg-Sommer“, so Baur. „Da ist für einen Freiwilligen viel Abwechslung angesagt.“

