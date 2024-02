Stadtführung zum „Wasser der Donau“

Mit Geschichten zum Thema „Wasser der Donau“ führt Angelika Bender bei der Stadtführung am Freitag, 1. März, zu spannenden Orten und durch die Tuttlinger Innenstadt. Das Wasser war immer umkämpft, es war auch überlebenswichtig für die „Wasserwerkstätten“ und als Antrieb für die Mühlen war. So sorgte es für die Entwicklung der Stadt. Beginn der Führung ist um 18 Uhr am Haupteingang des Rathauses. Die Teilnahmegebühr beträgt für Erwachsene fünf Euro. Kinder nehmen kostenfrei an der Führung teil. Auf der Homepage der Stadt Tuttlingen, Rubrik „Stadtführungen“, kann man sich bereits ein Eintrittsticket buchen, www.tuttlingen.de.