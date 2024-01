Die Geschäftsschließungen in der Innenstadt treiben den Tuttlinger Gewerbe- und Handelsverein ProTUT um. „Die Themen Erreichbarkeit, Innenstadt und Handel müssen wir gemeinsam angehen, damit der Bereich in und um die Fußgängerzone belebt wird“, sagte Vereinsvorsitzender Holger Huber gleich in seinem Anfangsstatement beim Neujahrsempfang von ProTUT und Gränzbote am Freitag in der Tuttlinger Stadthalle.

Baustellen machen Einzelhändlern das Leben schwer

Doch dazu brauche es mehr Unterstützer, betonte Huber - nicht nur, aber auch an die Stadtverwaltung gerichtet. Viele Baustellen hätten der Innenstadt das Leben 2023 schwer gemacht. Bessere Kommunikation, forderte Huber, und ein Auge auf die Kundenströme.

Fertigstellung Rathaussteg im ersten Halbjahr

Es sei Besserung in Sicht, versprach Erster Bürgermeister Uwe Keller. „Der neue Rathaussteg wird auf jeden Fall im ersten Halbjahr 2024 fertig.“ Gleichzeitig wies er die Kritik zurück: „In einer Stadt unserer Größe können wir nicht immer erst die nächste Baustelle einrichten, wenn die andere fertig ist. Das würde einen riesigen Sanierungsstau nach sich ziehen.“

1 von 38

Die Bauprojekte seien nicht da, „um die Bürger zu ärgern“, es gehe um notwendige Sanierungen. „Wir sind auch nicht unfähig“, unterstrich Keller in Bezug auf die Verzögerungen beim Rathaussteg, die der Stadt viel Kritik eingebracht hatten.

Der Plan für den Neubau der Brücke sei ehrgeizig, aber realistisch gewesen, nur einige Ereignisse eben nicht vorhersehbar. „Wir wollen nur so lang wie nötig die Innenstadt von den Parkplätzen abtrennen“, so Keller.

250 Besucher zu Gast

Neben der neuen Brücke setzt Keller auch große Erwartungen in die Umgestaltung der Donau: „Nach dem Shoppen gehen die Leute ans Wasser, da kann ein Impuls für die Innenstadt ausgehen!“

Wie Huber und auch Landrat Stefan Bär appellierte Keller deshalb an die 250 Besucherinnen und Besucher: „Engagieren Sie sich, bringen Sie sich ein!“ Sei es nun bei der Donau, im Gewerbe- und Handelsverein oder im Gemeinderat - 2024 stehen Kommunalwahlen an.

Positive Botschaften fürs neue Jahr

Überhaupt: Genug von schlechten Dingen. Über Schlechtes rede man schließlich zu viel, meinte Bär. Und hob deshalb ein paar positive Aspekte hervor.

Dass das Tuttlinger Medizintechnikunternehmen Aesculap eine riesige Investition plane, zum Beispiel. 70 Millionen Euro will es in eine neue Fabrik stecken. „Wunderbar, dass es noch Wirtschaftsbetriebe gibt, die an die Stadt, die Region und dieses Land glauben“, sagte Bär.

Wir haben ein neues Flagschiff: die TUTcard! Holger Huber

Gute Nachrichten auch bei ProTUT. Die Synergietreffs laufen gut, die Mitgliederzahl ist mit 224 stabil, eine neue Instagram-Kampagne kommt gut an. Und: „Wir haben ein neues Flagschiff: die TUTcard!“, sagte Holger Huber. Der Einkaufsgutschein im Scheckkartenformat kommt bei Leuten und Firmen gut an.

Gute Nachrichten auch bei Schwäbisch Media, dem Verlag hinter dem Gränzboten.

Die Lokalnachrichten auf Schwäbische.de haben ihre Reichweite um fast 300 Prozent gesteigert, die gedruckte Zeitung erreiche immer noch 50.000 Menschen im Landkreis, sagte Norman Heinz, Leiter der Vermarktung in der Region Tuttlingen. Die Schwäbische sei damit die Marke für Nachrichten und Werbung aus der Region.

Niko Kappel spricht über Erfolge und Herausforderungen

Pure Positivität strahlte auch der Gastredner des Abends aus. Niko Kappel, 28, Paraplympicssieger im Kugelstoßen, ist kleinwüchsig, hat sich davon aber nie groß beeindrucken lassen. „Hat alles Vor- und Nachteile“, sagt Kappel.

„Im Bockspringen war ich schlecht, im Bodenturnen - kurze Hebel, kurze Wege - super!“ Er hat eine Ausbildung bei der Bank gemacht und dort im Vertrieb gearbeitet. Schwätzen könne er auch gut, sagt Kappel, und verschenkte am Freitagabend ganz nebenbei einen ProTUT-Gutschein an einen Besucher.

Aber: der Sport. Der war für ihn schon immer ein Riesenthema. Fußball hat er gespielt und dann doch im Kugelstoßen seine Berufung gefunden. Er hat als Leistungssportler Höhen und Tiefen hinter sich. Der Olympiasieg in Rio mit persönlicher Bestleistung über 13,57 Meter - definitiv ein Höhepunkt.

Die Knieprobleme in den Jahren danach - schon weniger. Der Fokus auf die Kugel, auf das, was ihm wirklich wichtig war, half ihm weiter.

Sich zu hinterfragen und das richtige Team gehören für ihn genauso dazu wie mentale Stärke: „Wenn ich heute der Meinung bin, ich bin nicht gut genug, dann verliere ich morgen meinen Wettkampf“; sagt Kappel. Bei den Paralympics in Paris will er dieses Jahr wieder dabei sein.