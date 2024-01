Zwischen 500 und 600 Menschen sind am Mittwochabend beim Mahnfeuer der Landwirte auf dem Witthoh gewesen. Neben 250 Schlepperfahrern auch interessierte Leute aus der Umgebung. Nach mehreren Protestaktionen diese Woche haben einige Landwirte auch am Freitag etwas vor.

Kamera: Veranstalter Kamera: Veranstalter

Delegation auf dem Wochenmarkt in Tuttlingen

Im Zeitraum zwischen 7.30 Uhr und 12.30 Uhr werden am Freitagvormittag eine gute Hand voll Landwirte auf dem Tuttlinger Marktplatz vorzufinden sein.

„Wir wollen die Bevölkerung informieren, um was es uns geht. Uns geht es nicht nur um Agrar-Diesel und Kfz-Steuer, es geht um mehr“, sagt Uli Diener, Geschäftsführer des Maschinenrings Tuttlingen-Stockach. Geplant seien daher auch Flyer, die die Anliegen der Landwirte zusammenfassen.

Menschen interessiert, ins Gespräch zu kommen

„Wir suchen das Gespräch mit den Verbrauchern“, so Diener. Bereits am Mittwoch habe das bei dem Mahnfeuer nahe der Skihütte in Emmingen-Liptingen „hervorragend“ funktioniert. „Das war mehr als beeindruckend“, sagt Diener zu den Besucherzahlen.

1 von 18

„Die Menschen waren daran interessiert, ins Gespräch zu kommen. Das hat man nicht nur die letzten zwei, sondern 20 Jahre vernachlässigt“, findet er. Unter anderem seien Fragen zum Bürokratieaufwand für die Landwirte, aber auch zum Tierschutz gestellt worden.