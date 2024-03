Silberdistel-Albcup steht in Startlöchern

Die Läuferszene aus der Region und darüber hinaus bereitet sich derzeit auf den Silberdistel-Albcup vor. Die Serie, die sieben Läufe umfasst, beginnt im April und geht in diesem Jahr bereits zum 32. Mal über die Bühne. Mit dem Vierländereck-Lauf in Bösingen gibt es eine neue Laufveranstaltung. Dieser neue Lauf soll neue Teilnehmer gewinnen, denn deren Zahl ließ zuletzt zu wünschen übrig.

Mit den Stationen in Hausen ob Verena, Renquishausen, Wehingen und Gosheim finden vier der sieben Läufe im Landkreis Tuttlingen statt. In Schömberg, Bösingen und Albstadt starten die übrigen Rennen der Serie, die zwischen April und Oktober ausgetragen wird. „Sieben Läufe sind ein guter Schnitt und tragen zu einer guten Mischung an Läufen bei. Damit sind wir gut aufgestellt. In den vergangenen 32 Albcup-Jahren hatten wir 17-mal sieben Veranstalter“, betont Wolfgang Klimpel vom Organisationsteam des Cups.

Zum ersten Mal überhaupt ist der Vier-Ländereck-Lauf des VfB Bösingen dabei. „Die Laufveranstaltung passt sehr gut in unser Konzept. Schon, weil es sich dabei um eine Breitensportveranstaltung, also um eine Veranstaltung ohne gekaufte Top-Läufer handelt. Wir sind sicher, dass dieser Lauf unsere Cupwertung aufwerten wird“, sagt Klimpel.

Die Läufe bieten unterschiedliche Streckenlängen und Profile an, von flach bis bergig, von Asphalt bis Waldweg: „Es gibt keine andere Veranstaltung dieser Art, die sich so lange gehalten hat. Dies zeigt, dass wir bereits im Jahre 1991 auf dem richtigen Weg waren und das Fundament für heute aufbereitet haben. Wir haben in den vergangenen 31 Jahren 46.000 Läufer am Start gehabt. Davon sind immerhin 27.000 in die Wertung gekommen“, betont Klimpel.

Wer an insgesamt vier Rennen teilnimmt und im jeweiligen Hauptlauf startet, schafft es in die Gesamtwertung. „Weil eine Mindestanzahl an Läufen bestritten werden muss, um in der Cupwertung berücksichtigt zu werden, bilden sich häufig viele Freundschaften unter Läufern und es entsteht eine regelmäßige Motivation an Laufveranstaltungen mitzulaufen. Schon allein dies zeichnet den Albcup aus. Wir kennen viele, die schon über 30 Jahre nicht gegeneinander, sondern miteinander um den Sieg kämpfen, denn bei unseren Läufen steht immer das Familiäre im Vordergrund. Jeder Teilnehmer, der es schafft, in die Wertung zu kommen, wird zudem von uns immer persönlich eingeladen“, sagt Klimpel.

Auch die mehrfachen Gesamtsieger Ricarda Rapp und Andreas Schindler haben auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ ihre Teilnahme bereits angekündigt.

„Leider müssen auch wir feststellen, dass die Teilnehmerzahlen in den vergangenen Jahren abgenommen haben. Nach Corona haben sie nur bedingt zugenommen“, sagt Klimpel. Dies gehe aber auch anderen Veranstaltern so. „Die Lauftreffs sterben überall aus. Vor 20 bis 30 Jahren gab es in jedem Ort einen Lauftreff. Heute können wir die an einer Hand abzählen. Die Leute laufen lieber für sich, wenn sie Zeit haben. Früher hat es motiviert, sich mit anderen zu messen.“

So sei auch inzwischen die teilnehmerstärkste Altersklasse die M50 oder die M60, nicht mehr die M30 von früher. Der Nachwuchs fehle. „Die Teilnehmer gehen eher zu den großen Cityläufen, bei denen man anonym mitlaufen kann.“ Das Gesellige stehe bei den Cityläufen oder den Marathons - das Ziel vieler - nicht im Mittelpunkt, sagt Klimpel.

Die geschrumpfte Anzahl an Startern ist ein weiterer Grund, warum es dem Organisationsteam wichtig ist, dass sich neue Vereine wie aktuell der VfB Bösingen beim Albcup wohlfühlen. „Mit der neuen Laufveranstaltung werden wir wieder ein neues Läufer-Klientel aus dem Kreis Rottweil ansprechen. Darauf freuen wir uns. In den vergangenen Jahren waren die Bösinger auch immer wieder mit einer Laufgruppe in unserer Cupwertung vertreten“, sagt Klimpel.